Logo
Large banner

Drama na aerodromu: Više od 11.200 dijamanata pronađeno u ručnom prtljagu

Izvor:

SRNA

13.12.2025

09:11

Komentari:

0
Драма на аеродрому: Више од 11.200 дијаманата пронађено у ручном пртљагу
Foto: Markus Spiske/Pexels

Carinici su na aerodromu u Frankfurtu na Majni pronašli više od 11.270 dijamanata u ručnom prtljagu putnika koji je stigao iz Angole i konfiskovali ih, javila je novinska agencija DPA, pozivajući se na carinu i saveznu policiju.

Policijski službenici priveli su 53-godišnjeg muškarca koji je doletio u Frankfurt iz Angole.

Dijamanti bili sakriveni u lažnom dnu, a potrebna je procjena da bi se utvrdila njihova vrijednost, navodi DPA.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

Frankfurt

dijamanti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Колико новца од Њемачке примају породице с троје дјеце?

Ekonomija

Koliko novca od Njemačke primaju porodice s troje djece?

4 h

0
Ваздух нездрав у пет градова, међу њима и Бањалука

Društvo

Vazduh nezdrav u pet gradova, među njima i Banjaluka

4 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

4 h

0
Беба дијете

Društvo

Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođene 23 bebe

5 h

0

Više iz rubrike

Америчке снаге напале брод који је ишао из Кине ка Ирану

Svijet

Američke snage napale brod koji je išao iz Kine ka Iranu

4 h

0
Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце

Svijet

Umro jedan od najvećih evropskih monstruma: Služio doživotnu za više ubistava djece

5 h

0
Мушкарац из БиХ прегажен у Салцбургу, полиција тражи свједоке

Svijet

Muškarac iz BiH pregažen u Salcburgu, policija traži svjedoke

14 h

0
Меркел: Вјештачка интелигенција могла би да изазове сукоб Европе и САД

Svijet

Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD

14 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Ozempik za mačke? Gojazni ljubimci uskoro bi mogli dobijati injekcije za mršavljenje

13

26

Selak položio vijenac na spomenik stradalim Srbima u Drakuliću

13

22

Umro otac Zvezdana Terzića!

13

17

Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Aljasku

13

15

Holivudski reditelj u centru skandala: Prevario Netfliks za skoro 11 miliona dolara

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner