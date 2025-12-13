Drama na aerodromu: Više od 11.200 dijamanata pronađeno u ručnom prtljagu

Izvor:
SRNA
13.12.2025
09:11
Komentari:0
Carinici su na aerodromu u Frankfurtu na Majni pronašli više od 11.270 dijamanata u ručnom prtljagu putnika koji je stigao iz Angole i konfiskovali ih, javila je novinska agencija DPA, pozivajući se na carinu i saveznu policiju.
Policijski službenici priveli su 53-godišnjeg muškarca koji je doletio u Frankfurt iz Angole.
Dijamanti bili sakriveni u lažnom dnu, a potrebna je procjena da bi se utvrdila njihova vrijednost, navodi DPA.
