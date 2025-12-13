Logo
Umro jedan od najvećih evropskih monstruma: Služio doživotnu za više ubistava djece

13.12.2025

08:18

Умро један од највећих европских монструма: Служио доживотну за више убистава дјеце
Foto: Youtube/SRF Dokus & Reportagen/screenshot

Verner Ferari, osuđen za nekoliko ubistva djece, preminuo je u petak ujutru u popravnom centru Lencburg. Švajcarac je imao 78 godina i već neko vrijeme je bio bolestan.

Ferari je bio u popravnom centru Lencburg od 1995. godine i služio je doživotnu kaznu zatvora, prema saopštenju ministarstva unutrašnjih poslova. Institut za sudsku medicinu u kantonalnoj bolnici Arau potvrdio je smrt.

Opet je uhapšen u Oltenu 1989. godine. Nakon njegovog hapšenja, okončan je niz ubistava djece koji su plašili Švajcarsku između 1980. i 1989. godine.

srdjan mladjan

Region

Najmonstruozniji hrvatski serijski ubica stigao na sud, doveli ga specijalci

Ferari je 1995. godine osuđen na doživotnu robiju u čisto posrednom postupku po pet tačaka optužnice za ubistvo djeteta. Takođe je bio optužen za ubistvo učenice Rut Štajnman.

Štajnman je seksualno zlostavljana u maju 1980. godine u šumovitom području blizu Virenlosa, kanton Argau, a zatim ubijena. Nakon hapšenja 1989. godine, Ferari je priznao četiri od pet ubistava, ali je uvijek negirao da je ubio Rut Štajnman.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Serijski silovatelj na slobodi: Sud mu smanjio kaznu

Na osnovu izjava svjedoka i novih dokaza, Viši sud u Argauu je 2003. godine odobrio Ferarijevu žalbu i naložio prvostepenom sudu da ponovo procijeni krivično djelo ubistva.

U aprilu 2007. godine, Okružni sud u Badenu je proglasio Ferarija nevinim za ubistvo Štajnman. U ovom slučaju je oslobođen. Međutim, ostao je u zatvoru zbog ostala četiri slučaja.

(Telegraf.rs)

