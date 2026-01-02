U zemljotresu u Meksiko Sitiju povrijeđeno 12 osoba

Izvor:
Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada Molina saopštila je danas da je u jakom zemljotresu, koji je ranije danas registrovan u tom gradu, povrijeđeno 12 osoba.
Brugada Molina je na mreži Iks rekla da je "nakon aktiviranja protokola za reagovanje na zemljotres", prijavljeno da je palo pet stubova i četiri drveta u glavnom gradu Meksika.
“Primljeno je 18 prijava o nestanku struje u raznim naseljima. Dvije strukture se procenjuju zbog rizika od urušavanja, a kao preventivna mjera, pregledaju se 34 zgrade i pet kuća”, kazala je Brugada Molina.
Meksička Nacionalna seizmološka služba saopštila je ranije danas da je registrovan zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u južnoj državi Gerero, na obali Tihog okeana.
Potresi su se osetili i u meksičkim saveznim državama Morelos, Halisko, Oahaka, Tabasko i Kolima.
