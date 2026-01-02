Logo
Large banner

U zemljotresu u Meksiko Sitiju povrijeđeno 12 osoba

Izvor:

Agencije

02.01.2026

21:09

Komentari:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Foto: Printscreen/Youtube

Gradonačelnica Meksiko Sitija, Klara Brugada Molina saopštila je danas da je u jakom zemljotresu, koji je ranije danas registrovan u tom gradu, povrijeđeno 12 osoba.

Brugada Molina je na mreži Iks rekla da je "nakon aktiviranja protokola za reagovanje na zemljotres", prijavljeno da je palo pet stubova i četiri drveta u glavnom gradu Meksika.

“Primljeno je 18 prijava o nestanku struje u raznim naseljima. Dvije strukture se procenjuju zbog rizika od urušavanja, a kao preventivna mjera, pregledaju se 34 zgrade i pet kuća”, kazala je Brugada Molina.

Meksička Nacionalna seizmološka služba saopštila je ranije danas da je registrovan zemljotres magnitude 6,5 stepeni Rihterove skale, sa epicentrom u južnoj državi Gerero, na obali Tihog okeana.

Potresi su se osetili i u meksičkim saveznim državama Morelos, Halisko, Oahaka, Tabasko i Kolima.

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

Meksiko

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мајка тражи сина који је дошао да прослави рођендан у бару смрти: "Ово ми је задње написао"

Svijet

Majka traži sina koji je došao da proslavi rođendan u baru smrti: "Ovo mi je zadnje napisao"

1 h

0
Огласило се руско Министарство одбране: Информације су нетачне

Svijet

Oglasilo se rusko Ministarstvo odbrane: Informacije su netačne

3 h

0
Нуклеарна електрана

Svijet

Zašto je prekinut rad nuklearnog reaktora u Finskoj

3 h

0
Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

Svijet

Tužilaštvo otkrilo šta je izazvalo požar: Najmanje 47 osoba poginulo u Švajcarskoj

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

03

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

22

00

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

21

50

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

21

47

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

21

42

Za rubriku vjerovali ili ne: Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner