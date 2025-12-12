Vozač iz BiH uhvaćen sa 138 kilograma "ultračistog" kokaina!

Pripadnici italijanske Guardia di Finanza (Italijanska militarizovana policijska agencija pod Ministarstvom ekonomije i finansija) otkrili su u tovaru kamiona vozača iz BiH čak 138 kilograma ultračistog kokaina, čija je vrijednost oko 15 miliona evra.

Riječ je o jednoj od najvećih pošiljki zaplijenjenih u italijanskoj luci Čivitavekija koja se nalazila unutar kamiona koji se istovaren sa broda koji je doplovio iz Barselone.

Kako prenose italijanski mediji, izuzetna nervoza i uznemirenost vozača iz BiH, koji je bio za volanom kamiona slovenačke kompanije izazvali su sumnju istražioca carinskog terminala, pa su dodatno kamion pretražili rendgenskim pregledom, koji je otkrio neke anomalije u teretu.

Teret je potom podvrgnut jedinici za otkrivanje droga s psima “Civitavecchia Guardia di Finanza”. Zahvaljujući psu Džekpotu, Italijani su uspjeli pronaći 120 blokova kokaina unutar šest glomaznih industrijskih vreća koje su sadržavale recikliranu plastiku.

Droga, izuzetne čistoće, ima uličnu vrijednost od 15 miliona evra.

Kako prenose mediji, 42-godišnji državljanin BiH je vjerovatno bio samo “kurir”, a odmah je pritvoren po nalogu Kancelarije tužioca Čivitavekije, na čelu s glavnim tužiocem Albertom Liguorijem. Operaciju su sproveli Pomorska granična policija Čivitavekije, grupa Finansijske policije i Agencija za carine i monopole Lazio 3.

Državljanin BiH je odmah prebačen u gradski zatvor.

Italijanski mediji prenose da je današnji ishod akcije predstavlja još jedan primjer operativne sinergije između Državne policije, Finansijske policije i Agencije za carine i monopole, prenose Nezavisne.