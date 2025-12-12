Logo
Large banner

Vozač iz BiH uhvaćen sa 138 kilograma "ultračistog" kokaina!

12.12.2025

21:31

Komentari:

1
Возач из БиХ ухваћен са 138 килограма "ултрачистог" кокаина!
Foto: Guardia di Finanza

Pripadnici italijanske Guardia di Finanza (Italijanska militarizovana policijska agencija pod Ministarstvom ekonomije i finansija) otkrili su u tovaru kamiona vozača iz BiH čak 138 kilograma ultračistog kokaina, čija je vrijednost oko 15 miliona evra.

Riječ je o jednoj od najvećih pošiljki zaplijenjenih u italijanskoj luci Čivitavekija koja se nalazila unutar kamiona koji se istovaren sa broda koji je doplovio iz Barselone.

Kako prenose italijanski mediji, izuzetna nervoza i uznemirenost vozača iz BiH, koji je bio za volanom kamiona slovenačke kompanije izazvali su sumnju istražioca carinskog terminala, pa su dodatno kamion pretražili rendgenskim pregledom, koji je otkrio neke anomalije u teretu.

Teret je potom podvrgnut jedinici za otkrivanje droga s psima “Civitavecchia Guardia di Finanza”. Zahvaljujući psu Džekpotu, Italijani su uspjeli pronaći 120 blokova kokaina unutar šest glomaznih industrijskih vreća koje su sadržavale recikliranu plastiku.

Droga, izuzetne čistoće, ima uličnu vrijednost od 15 miliona evra.

Kako prenose mediji, 42-godišnji državljanin BiH je vjerovatno bio samo “kurir”, a odmah je pritvoren po nalogu Kancelarije tužioca Čivitavekije, na čelu s glavnim tužiocem Albertom Liguorijem. Operaciju su sproveli Pomorska granična policija Čivitavekije, grupa Finansijske policije i Agencija za carine i monopole Lazio 3.

Državljanin BiH je odmah prebačen u gradski zatvor.

Italijanski mediji prenose da je današnji ishod akcije predstavlja još jedan primjer operativne sinergije između Državne policije, Finansijske policije i Agencije za carine i monopole, prenose Nezavisne.

Podijeli:

Tagovi:

Droga

Italija

Policija

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Супруга Матијаса Лесора Трејси на утакмици Партизана

Košarka

Grobari u transu zbog Lesorove žene kad se okrenula i pokazala šta ima na leđima kaputa

3 h

0
Застава Црна Гора

Region

Francuska blokira put Crne Gore u Evropsku uniju

4 h

0
Алкарас открио зашто не може бити као Ђоковић

Tenis

Alkaras otkrio zašto ne može biti kao Đoković

4 h

0
Човић: Високи представник нема шта радити у БиХ, боље да ушутим на изјаве Конаковића

BiH

Čović: Visoki predstavnik nema šta raditi u BiH, bolje da ušutim na izjave Konakovića

4 h

0

Više iz rubrike

Moskva/Kremlj

Svijet

Slucki: Krađa ruske imovine pokreće samouništenje EU

4 h

0
Скот Ритер: Кијев губи посљедње утврђене градове, остају без трупа

Svijet

Skot Riter: Kijev gubi posljednje utvrđene gradove, ostaju bez trupa

4 h

0
Судница Међународног кривичног суда у Хагу

Svijet

Tramp sprema ukidanje finansiranje međunarodnih sudova!

5 h

0
Стижу нови еври

Svijet

Stižu novi evri

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Muškarac iz BiH pregažen u Salcburgu, policija traži svjedoke

23

02

Merkel: Vještačka inteligencija mogla bi da izazove sukob Evrope i SAD

22

46

Ocokoljić: "Još uvijek se tresem!" – Obradović nikad kraći

22

38

Tri vrste hrane koju trebate jesti zimi

22

33

Teška saobraćajna nezgoda kod Jablanice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner