Grobari u transu zbog Lesorove žene kad se okrenula i pokazala šta ima na leđima kaputa

Pravo grotlo napravljeno je u Beogradskoj areni na vječitom derbiju gdje se u 15. kolu Evrolige sastaju Partizan i Crvena zvezda, a u hali je i mnogo poznatih lica.

Grobare je posebno oduševio dolazak porodice Matijasa Lesora, tu su njegova supruga Trejsi, kao i sin Matson i kćerka Mejsi.

Lesorova supruga je specijalno zbog derbija doputovala iz Atine da bi bodrila crno-bijele i u prošlosti se često isticala podrškom prema crno-bijelima, ali i prozivkama na račun vječitih rivala.

Ovoga puta je Trejsi Lesor stajlingom oduševila Grobare. Naime, ona je došla odevena u kaputu sa likom Željka Obradovića.

Obradović je upravo poslije meča protiv Panatinaikosa napustio Partizan, a navijači su to teško podnijeli. Trejsi je ovim stajlingom stala uz bivšeg trenera i dodatno oduševila Grobare.

(Telegraf)