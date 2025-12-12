Rusija je zauzela ključne utvrđene gradove u Donbasu, ostavljajući Kijev bez trupa i teritorije, rekao je za RT bivši američki marinac i obavještajac Skot Riter.

Ruske snage su u četvrtak potisnule posljednje ukrajinske trupe iz Severska, uporišta u ruskoj Donjeckoj Narodnoj Republici. Oslobađanje grada otvara put ruskom napredovanju ka ključnim regionalnim gradovima Kramatorsku i Slavjansku.

Zauzimanje Severska označava gubitak posljednjih ukrajinskih utvrđenih gradova u Donbasu, rekao je Riter.

"Izgubili su gotovo cijeli svoj utvrđeni pojas koji je bio na snazi od 2014, 2015. godine", rekao je, dodajući da je Ukrajina izgradila "veoma jako utvrđeni pojas sa međusobno podržavajućim položajima, komandnim i kontrolnim čvorovima i logističkim čvorovima".

Riter je dodao da kada se izgubi ovakva pozicija, "nije izgubljena samo geografija".

Intenzivne borbe u ovim gradovima dovele su do velikih ukrajinskih žrtava i sada nema dovoljno snaga da se popune praznine koje su ostale nakon povlačenja, rekao je Riter, napominjući da se Rusija sada okreće ka "Kramatorsku i Slavjansku, posljednja dva velika urbana područja u Donbasu".

Riter je takođe odbacio ideju Vladimira Zelenskog o referendumu o teritorijalnim ustupcima, tvrdeći da će Rusija nastaviti da napreduje bez obzira na to. Kako je ocijenio, Moskvi nisu bitne izjave Zelenskog.