Zemlje EU su se saglasile da zamrznu sredstva Centralne banke Ruske Federacije koja se nalaze u Evropi na neodređeno vrijeme, proizlazi iz saopštenja EU, a prenosi Rojters.

Belgija, Bugarska, Italija i Malta su na današnjem glasanju u Savjetu Evropske unije objavile da podržavaju dugoročno zamrzavanje ruske imovine, naglašava se u članku.

Prema pisanju lista, one su takođe saopštile da bi odluka o korišćenju ruske imovine za finansiranje Ukrajine trebalo da bude donijeta na samitu EU 18. i 19. decembra.

Napominje se da su vlade EU pristale da zamrznu imovinu vrijednu 210 milijardi evra.

Na osnovu plana Evropske komisije, ovaj korak je prva faza za naknadnu eksproprijaciju ruske imovine.

Ranije danas, briselski portal „Juraktiv” objavio je da Belgija predlaže ostalim članicama Evropske unije da raskinu sve investicione sporazume sa Rusijom kao jedan od uslova za svoju saglasnost na eksproprijaciju zamrznute ruske imovine u okviru „reparacionog kredita“ za Kijev.

Prethodno je ruski ambasador u Belgiji, Denis Gončar, izjavio da, bez obzira na šemu po kojoj bi se došlo do eksproprijacije, to bi bilo jednako krađi, upozorivši da će „odgovor Rusije uslijediti odmah“ i natjerati Zapad da „prebrojava gubitke“.

O zamrznutim ruskim sredstvima

Nakon pokretanja SVO, zemlje EU i G7 blokirale su približno polovinu ruskih deviznih rezervi. Više od 200 milijardi evra nalazi se u EU, prvenstveno na računima kod „Juroklira“, jednog od najvećih svjetskih sistema za kliring i obračune, sa sjedištem u Belgiji.

Evropska komisija je 3. decembra predstavila svoj plan za eksproprijaciju suverene ruske imovine zamrznute u Evropi pod velom šeme „reparacionog kredita“ za Kijev. EK je predložila da se prisvoji svih 210 milijardi evra zamrznutih u EU, od čega se 185 milijardi evra nalazi na računima „Juroklira“, dok se ne zna gdje se nalazi preostalih 25 milijardi evra.

Belgija, na čijoj platformi „Juroklir“ su zamrznuta ruska sredstva, blokirala je na samitu EU 23. oktobra prijedlog o njihovoj eksproprijaciji.

Istovremeno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova je već izjavilo da ideja EU o isplati reparacija od strane Rusije Ukrajini nema veze sa realnošću, jer se Brisel već odavno bavi krađom ruske imovine.

Centralna banka Rusije namerava da nadoknadi štetu nanijetu ruskom regulatoru od belgijskog depozitara „Juroklir“ i podnijela je odgovarajuću tužbu Moskovskom arbitražnom sudu, navodi se u današnjem saopštenju Banke Rusije.