Premijeru "pukao film" čekajući Putina, pa mu upao na sastanak: Poruka Pakistanu?

"Zanimljiva" scena viđena je danas kada je pakistanski premijer čekao Vladimira Putina skoro 40 minuta pa "upao" na njegov sastanak sa predsjednikom Turske.

Pakistanski premijer Šahbaz Šarif neočekivano je ušao u prostoriju u kojoj su razgovarali Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan, nakon što je 40 minuta čekao na odloženi bilateralni sastanak s ruskim liderom.

Na međunarodnom forumu u Turkmenistanu, kojim se obilježava 30. godišnjica trajne neutralnosti zemlje 12. decembra, pakistanski premijer Šahbaz Šarif trebalo je da se sastane sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na marginama događaja.

Međutim, planirani susret dobio je neočekivan obrt.

Prema video-snimku koji je podijelio RT Indija, nakon što je 40 minuta čekao u susjednoj sobi zajedno sa ministrom spoljnih poslova Išakom Darom, Šarif je odlučio da uđe u prostoriju u kojoj je Putin razgovarao sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, nadajući se da će bar nakratko ostvariti kontakt, pošto je njegov planirani bilateralni sastanak s ruskim vođom bio odložen, prenosi ndtv.com.

Navodno je otišao oko deset minuta kasnije.

🇷🇺🇵🇰 On December 12, President of Russia Vladimir Putin met with Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif in Ashgabat.#RussiaPakistan pic.twitter.com/s5g4qvL8i6 — Embassy of Russia in Pakistan (@RusEmbPakistan) December 12, 2025

Da li je ovo Putinova poruka Pakistanu?

Podsjećamo, Putin je nedavno boravio u Indiji, regionalnom rivalu Pakistana, gdje ga je dočekao premijer Narendra Modi uz najveće državne počasti.

Tom prilikom pokrenut je i RT Indija, a dva lidera su razgovarala o trgovinskim sporazumima i povećanju njihovog obima.

Posjeta Indiji došla je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp "zaprijetio" Indiji zbog kupovine ruske nafte, ali čini se da to nije mnogo potreslo zvanični Nju Delhi.

Inače, ruski lider je poznat po tome da često ostavlja sagovornike i goste Kremlja da čekaju na dogovoreni sastanak, ponekad i po nekoliko sati, što veoma dobro zna bivša njemačka kancelarka Angela Merkel.