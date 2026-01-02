Logo
U Podgorici pada snijeg

02.01.2026

09:12

Снијег пао у Подгорици 2. јануара
Foto: Printscreen/RTCG

U Podgorici od jutros (2.januara) pada snijeg, što je izuzetno rijetka pojava za crnogorski glavni grad.

Meteorolozi najavljuju mogućnost prestanka padavina krajem dana.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u većini kontinentalnih pred‌jela padaće snijeg i susnježica, koji će tokom dana u južnim i centralnim, a krajem dana i tokom noći u većini sjevernih pred‌jela preći u kišu.

Podgorica

Snijeg

Crna Gora

