Putin i Erdogan upozorili: Zapljena ruskih aktiva slomila bi međunarodni finansijski sistem

Izvor:

Sputnjik

12.12.2025

13:03

Komentari:

0
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan razgovarali su o namjerama evropskih zemalja da, kako je ocijenjeno, izvedu "grandioznu prevaru" sa ruskim aktivima i saglasili se da bi takvi nepromišljeni koraci doveli do urušavanja Breton-vudskog sistema i osnova međunarodne finansijske arhitekture, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarišući susret dvojice lidera u Ašhabadu.

"Razmijenjena su mišljenja o nastojanjima Evropljana da organizuju grandioznu prevaru sa ruskim aktivima. Predsjednik Rusije dao je odgovarajuću, svima dobro poznatu ocjenu. U cjelini, strane su se saglasile da bi takve nepromišljene akcije Evropljana faktički dovele do sloma Breton-vudskog sistema i svih osnova i principa međunarodnog finansijskog sistema", rekao je Peskov novinarima.

On je naveo da su Putin i Erdogan o ovim i drugim temama razgovarali tokom susreta u Ašhabadu, koji je održan danas uz učešće delegacija dvije zemalja i trajao oko 40 minuta.

Prema riječima Peskova, lideri su imali sadržajnu razmjenu stavova o ukrajinskim pitanjima, kao i o regionalnim i međunarodnim temama.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Apsolutna laž da sam koristio avion Vlade Srpske

Portparol Kremlja je istakao da višeslojnost odnosa Rusije i Turske, posebno u trgovinsko-ekonomskoj sferi, omogućavaju dvjema zemljama da se nose sa pritiscima trećih država.

On je dodao da je nastavak izgradnje nuklearne elektrane Akuju, koju gradi Rosatom, jedan od ključnih projekata u bilateralnoj agendi.

"Turska strana očekuje pravovremeno puštanje elektrane u rad. Rosatom, kao najveća svjetska kompanija po broju nuklearnih blokova koje gradi širom svijeta, sposoban je da to obezbijedi", rekao je Peskov.

slot aparati kocka pixabay

Hronika

Prokockao pare pa počeo da lupa po kasinu

Prema njegovim riječima, Putin i Erdogan su u stalnom kontaktu i između njih ne postoji deficit komunikacije.

"Ni Putin ni Erdogan ne pate od nedostatka komunikacije - oni stalno i predmetno razgovaraju", istakao je on.

Peskov je takođe naveo da predsjednik Rusije ima važeće pozive da posjeti Tursku, kao i da predsjednik Turske ima stalan poziv da dođe u Rusiju, te da će takve posjete biti organizovane čim se za to ukaže prilika, piše Sputnjik.

Tagovi:

Vladimir Putin

Redžep Tajip Erdogan

