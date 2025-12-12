Putin i Erdogan upozorili: Zapljena ruskih aktiva slomila bi međunarodni finansijski sistem

Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan razgovarali su o namjerama evropskih zemalja da, kako je ocijenjeno, izvedu "grandioznu prevaru" sa ruskim aktivima i saglasili se da bi takvi nepromišljeni koraci doveli do urušavanja Breton-vudskog sistema i osnova međunarodne finansijske arhitekture, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov komentarišući susret dvojice lidera u Ašhabadu.

"Razmijenjena su mišljenja o nastojanjima Evropljana da organizuju grandioznu prevaru sa ruskim aktivima. Predsjednik Rusije dao je odgovarajuću, svima dobro poznatu ocjenu. U cjelini, strane su se saglasile da bi takve nepromišljene akcije Evropljana faktički dovele do sloma Breton-vudskog sistema i svih osnova i principa međunarodnog finansijskog sistema", rekao je Peskov novinarima.

On je naveo da su Putin i Erdogan o ovim i drugim temama razgovarali tokom susreta u Ašhabadu, koji je održan danas uz učešće delegacija dvije zemalja i trajao oko 40 minuta.

Prema riječima Peskova, lideri su imali sadržajnu razmjenu stavova o ukrajinskim pitanjima, kao i o regionalnim i međunarodnim temama.

Portparol Kremlja je istakao da višeslojnost odnosa Rusije i Turske, posebno u trgovinsko-ekonomskoj sferi, omogućavaju dvjema zemljama da se nose sa pritiscima trećih država.

On je dodao da je nastavak izgradnje nuklearne elektrane Akuju, koju gradi Rosatom, jedan od ključnih projekata u bilateralnoj agendi.

"Turska strana očekuje pravovremeno puštanje elektrane u rad. Rosatom, kao najveća svjetska kompanija po broju nuklearnih blokova koje gradi širom svijeta, sposoban je da to obezbijedi", rekao je Peskov.

Prema njegovim riječima, Putin i Erdogan su u stalnom kontaktu i između njih ne postoji deficit komunikacije.

"Ni Putin ni Erdogan ne pate od nedostatka komunikacije - oni stalno i predmetno razgovaraju", istakao je on.

Peskov je takođe naveo da predsjednik Rusije ima važeće pozive da posjeti Tursku, kao i da predsjednik Turske ima stalan poziv da dođe u Rusiju, te da će takve posjete biti organizovane čim se za to ukaže prilika, piše Sputnjik.