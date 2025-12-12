Logo
Škola u Mrkonjiću dobila novu direktorku

12.12.2025

12:54

Komentari:

0
Foto: Srna

Nakon što je Suzana Milić, direktorka Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" u Mrkonjić Gradu, gdje se dešavalo vršnjačko nasilje, dala neopozivu ostavku, za vršioca dužnosti ove funkcije imenovana je Milijana Malić.

Vlada Republike Srpske je prihvatila ostavku dosadašnje direktorke, te imenovala Malićevu.

Sagovornici "Nezavisnih novina" iz prosvjete kažu da su pravila takva da sada, u roku od 90 dana, treba biti raspisan konkurs za direktora ove vaspitno-obrazovne ustanove, a dok se to ne desi, v.d. će obavljati ovu funkciju.

"Odluka o razrješenju dosadašnje direktorke i imenovanju v.d. treba biti objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske", rekao je sagovornik Nezavisnih.

Мариана Мијаиловић

Svijet

Cijela Evropa traga za Marianom Mijailović

Milićeva je, podsjetimo, u srijedu rekla da je ostavku podnijela zbog "pritiska medija".

"Ja bih vas molila da mene više ne kontaktirate, jer sam upravo dala neopozivu ostavku zbog pritiska medija, torture i maltretiranja mene i moje porodice. Tako da, ubuduće se obraćajte nekom novom direktoru koji će biti imenovan", rekla je Milićeva.

vršnjačko nasilje

Mrkonjić Grad

