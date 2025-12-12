Mladić iz BiH pred sudijom nakon kobnog prelaska Save: Strahuje se da će pobjeći

Pred sudiju Županijskog suda u Slavonskom Brodu izveden je danas u podne, 12. decembra, mlađi muškarac, državljanin BiH koji se juče nalazio u čamcu punom kineskih državljana, a koji se oko 5 ujutro prevrnuo u rijeci Savi.

Njega hrvatski Istražitelji dovode u vezu s krijumčarenjem ljudi.

Prethodno je ispitan u Opštinskom državnom tužilaštvu, a sada će sudija uzeti u obzir sve dosad poznate okolnosti i razmotriti uslove daljeg toka istrage, javio je lokalni portal "Plusportal".

Očekuje se određivanje jednomjesečnog istražnog zatvora zbog evidentne mogućnosti bijega i samim time onemogućavanja suđenja i kažnjavanja.

Podsjetimo, jučerašnji ilegalni prelazak državne granice odnosno rijeke Save u čamcu, završio je kobno za tri osobe.

Ukupno ih je pronađeno 14, a policija traga za još jednom osobom - s obzirom na pronađene dokumente.

Većina su državljani Kine te po jedan turski i bh. državljanin.