Definitivna odluka: Kamatna stopa će im biti 0 odsto

Švajcarska narodna banka (SNB) zadržala je ključnu kamatu na nula odsto, uz ocjenu da trenutna stopa podržava ekonomski rast i istovremeno održava inflaciju u zemlji na stabilno niskom nivou u rasponu između nula i dva odsto.

Banka na osnovu aktuelnih podataka očekuje da će prosječna godišnja inflacija u Švajcarskoj iznositi 0,2 odsto u 2025. i neznatno porasti na 0,3 odsto u 2026. i na 0,6 odsto u 2027. godini.

Ekonomija Kreće isplata 52.000.000 KM građanima Srpske

"Globalni ekonomski rast je bio snažniji nego što se očekivalo u trećem kvartalu 2025. Američke carine i neizvjesnost trgovinske politike su opterećivale globalnu ekonomiju, ali ekonomski razvoj u mnogim zemljama je do sada ostao otporniji nego što se pretpostavljalo. Inflacija je ostala povišena u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je u evrozoni bila blizu ciljnih vrijednosti", napominje banka.

Ekonomski izgledi za Švajcarsku su se blago poboljšali u odnosu na prethodnu prognozu zbog nižih američkih carina i nešto boljeg razvoja na globalnom nivou.

Hronika U kući gdje se muškarac raznio bombom su i djeca

Sjedinjene Američke Države i Švajcarska su u novembru postigle dogovor kojim se smanjuju američke uvozne carine na švajcarsku robu sa prvobitnih 39 odsto na 15 odsto, prenijeli su mediji.

Za cijelu 2025. godinu, banka očekuje rast švajcarskog BDP-a za nešto manje od 1,5 odsto, koji će usporiti na jedan odsto u 2026. godini, uz blagi rast nezaposlenosti.

Švajcarska narodna banka u objavi na svojoj veb stranici upozorava da glavni rizik za tamošnju ekonomiju i dalje predstavlja razvoj globalne ekonomske situacije.