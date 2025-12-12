Tramp: Svima u Ukrajini se svidio mirovni plan, osim Zelenskom

Američki predsjednik Donald Tramp ističe da ukrajinski narod podržava njegov mirovni prijedlog, koji je Vladimir Zelenski odbio.

Tramp je ranije rekao da lider kijevskog režima "gubi" teritoriju i pozvao ga da održi izbore, pošto mu je petogodišnji predsednički mandat istekao u maju 2024. godine.

Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući u četvrtak, Tramp je rekao da je mislio da su SAD "veoma blizu" u posredovanju u postizanju sporazuma između Rusije i Ukrajine.

"U stvari, osim Zelenskog, njegovom narodu se dopala koncepcija sporazuma", rekao je Tramp.

To je sporazum koji bi zaustavio ubijanje hiljada ljudi svakog mjeseca, dodao je predsjednik SAD, a prenosi RT internešnel.

Tramp je sugerisao da još uvek nema sporazuma o teritorijama, jer prema njegovim riječima "to nije najlakša stvar za rješavanje", prenosi RT Balkan.