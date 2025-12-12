Logo
Tramp: Svima u Ukrajini se svidio mirovni plan, osim Zelenskom

RT Balkan

12.12.2025

13:09

Трамп: Свима у Украјини се свидио мировни план, осим Зеленском

Američki predsjednik Donald Tramp ističe da ukrajinski narod podržava njegov mirovni prijedlog, koji je Vladimir Zelenski odbio.

Tramp je ranije rekao da lider kijevskog režima "gubi" teritoriju i pozvao ga da održi izbore, pošto mu je petogodišnji predsednički mandat istekao u maju 2024. godine.

Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući u četvrtak, Tramp je rekao da je mislio da su SAD "veoma blizu" u posredovanju u postizanju sporazuma između Rusije i Ukrajine.

erdogan putin

Svijet

Putin i Erdogan upozorili: Zapljena ruskih aktiva slomila bi međunarodni finansijski sistem

"U stvari, osim Zelenskog, njegovom narodu se dopala koncepcija sporazuma", rekao je Tramp.

To je sporazum koji bi zaustavio ubijanje hiljada ljudi svakog mjeseca, dodao je predsjednik SAD, a prenosi RT internešnel.

Tramp je sugerisao da još uvek nema sporazuma o teritorijama, jer prema njegovim riječima "to nije najlakša stvar za rješavanje", prenosi RT Balkan.

Vladimir Zelenski

Donald Tramp

17

14

Nove fotografije sa Epstinovog imanja, brojni moćnici na njima

17

12

Mirka Vasiljević se okušala u ovim igrama, ali nije imala sreće

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

