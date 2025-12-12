Logo
Cijela Evropa traga za Marianom Mijailović

Izvor:

ATV

12.12.2025

12:51

Мариана Мијаиловић
Foto: Evropol

Evropol je ažurirao službenu internetsku stranicu EU Most Vonted, na koju je dodato 18 novih imena osoba osumnjičenih za teška krivična djela, uključujući trgovinu ljudima, trgovinu drogom, pranje novca i prevare velikih razmjera.

Među novim bjeguncima nalazi se i Mariana Mijailović (44), državljanka Austrije srpskog porijekla, koja se sumnjiči da je godinama varala žene uvjeravajući ih da su pod teškim kletvama.

Policija Srbija

Hronika

Vozač bez dozvole pokosio ženu: Pobjegao sa mjesta nesreće, pa se na kraju sam javio policiji

Prema navodima Evropola, Mijailović je koristila više lažnih identiteta, uključujući imena Amela i Fatima, te nudila navodne "rituale čišćenja“ kako bi spriječila bolest, nesreće ili smrt.

Pretresli imanje

Najmanje 19 žrtava predalo im je novac i dragocjenosti u vrijednosti od oko 8,3 miliona evra. Jedna žena dala im je više od 500.000 evra nakon što joj je rečeno da je opsjednuta demonima, dok je druga predala gotovo 50.000 evra u nadi da će joj rituali izliječiti rak. Preminula je nedugo nakon toga, prenosi "Telegraf".

Za te rituale tražila je gotovinu, zlato i druge dragocjenosti, a istražioci procjenjuju da je na taj način stekla oko 8,3 miliona evra.

kljuc stan podstanar renta

Srbija

Prodaje dvije kuće i voćnjak za 20.000 KM

Policija je u februaru ove godine pretresla porodično imanje u Maria Enzersdorfu, jugozapadno od Beča, gdje je ispod betonom prekrivenog bazena otkrivena tajna prostorija.

U njoj su pronađene zlatne poluge težine 25 kilograma, satovi, nakit, vjenčano prstenje te gotovina u američkim i švajcarskim novčanicama. Zaplijenjeno je i 14 luksuznih automobila, među kojima Aston Martin i Jaguar.

I Slovenac na listi

Na istoj ažuriranoj listi nalazi se i Mitja Petrič (56) iz Slovenije, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog sumnje na pranje novca i prevare.

Istraga navodi da je više žrtava naveo na ulaganja lažno predstavljajući sigurnost investicija i obećavajući visoku zaradu.

zora vidovic

Republika Srpska

Vidović: Prijedlog budžeta iduće sedmice u Skupštini

Evropol ističe kako je na popisu 50 najtraženijih bjegunaca veliki udio osoba porijeklom iz bivših jugoslovenskih republika ili s dvojnim državljanstvom.

Među njima je i Radoje Zvicer, navodni vođa kavačkog klana, koji se sumnjiči da je kao ključni član zločinačke organizacije učestvovao u krijumčarenju najmanje 83 kilograma kokaina u Austriju.

