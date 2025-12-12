Umro legendarni glumac i komičar

Izvor:
Legendarni glumac i komičar Stenli Bakster preminuo je u 99. godini.
Ovaj BAFTA nagrađivani glumac bio je poznat po svojim imitacijama poznatih ličnosti, uključujući kraljicu Elizabetu II, a njegova Bi-bi-si emisija The Stanley Baxter Show privlačila je ogromnu publiku tokom šezdesetih godina.
Škot je tokom iste decenije glumio u nizu filmova, među kojima se ističu Very Important Person, The Fast Lady i Father Came Too!
Bakster je rođen u jednoj tenement zgradi u Glazgovu 1926. godine, a za scenu ga je pripremala majka.
Kao dijete je igrao u produkcijama Bi-bi-si Škotske, prije nego što je tokom vojnog roka u Kombinovanoj jedinici oružanih snaga usavršio svoje veštine, gdje je sarađivao sa komičarem Kenedom Vilijamsom i drugim budućim zvijezdama.
Poslije proboja tokom šezdesetih, kada je vodio i sopstvenu emisiju na Bi-bi-si Radio Škotskoj, postao je nacionalna zvezda sedamdesetih i osamdesetih godina, takmičeći se za udarne termine sa dvojcem Morkamb i Vajz, piše Informer.
