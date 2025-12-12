Logo
Umro legendarni glumac i komičar

Izvor:

Informer

12.12.2025

12:36

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Legendarni glumac i komičar Stenli Bakster preminuo je u 99. godini.

Ovaj BAFTA nagrađivani glumac bio je poznat po svojim imitacijama poznatih ličnosti, uključujući kraljicu Elizabetu II, a njegova Bi-bi-si emisija The Stanley Baxter Show privlačila je ogromnu publiku tokom šezdesetih godina.

Škot je tokom iste decenije glumio u nizu filmova, među kojima se ističu Very Important Person, The Fast Lady i Father Came Too!

Bakster je rođen u jednoj tenement zgradi u Glazgovu 1926. godine, a za scenu ga je pripremala majka.

Kao dijete je igrao u produkcijama Bi-bi-si Škotske, prije nego što je tokom vojnog roka u Kombinovanoj jedinici oružanih snaga usavršio svoje veštine, gdje je sarađivao sa komičarem Kenedom Vilijamsom i drugim budućim zvijezdama.

Poslije proboja tokom šezdesetih, kada je vodio i sopstvenu emisiju na Bi-bi-si Radio Škotskoj, postao je nacionalna zvezda sedamdesetih i osamdesetih godina, takmičeći se za udarne termine sa dvojcem Morkamb i Vajz, piše Informer.

preminuo glumac

Komentari (0)
