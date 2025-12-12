Logo
Large banner

Crvena zvezda ''pokvarila'' superkompjuter

Izvor:

Mondo.rs

12.12.2025

12:34

Komentari:

0
Црвена звезда ''покварила'' суперкомпјутер
Foto: Tanjug/AP/Ana Paunković

Crvena zvezda je pobjedom protiv Šturma u gostima (1:0) vezala čak tri uzastopna trijumfa u Ligi Evrope, tako da je drastično promijenila svoju poziciju na tabeli.

Poslije tri kola, vidjeli smo da je Zvezda na jednom bodu osvojenom protiv Seltika (imala je uz to poraze protiv Porta i Brage), kada je čak i superkompjuter davao minimalne šanse za prolazak dalje.

Путин-Ердоган-састанак-12122025

Svijet

Putin i Erdogan razgovarali 40 minuta iza zatvorenih vrata

Međutim, da fudbal nije matematika - vidjeli smo baš na primjeru Crvene zvezde koja je mimo svih očekivanja potom osvojila devet bodova i popela se u gornji dom na tabeli, odakle se vidi proljeće u Ligi Evrope.

Koliko je Zvezda blizu nokaut fazi?

Kratko i jasno - jako je blizu. Crvena zvezda ima deset bodova i trenutno se nalazi na 17. mjestu na tabeli, a 24 tima idu dalje.

Kako analizira specijalizovani profil "Fudbal Mits Dejta", Zvezda ima 99 odsto šansi da prođe u šesnaestinu finala Lige Evrope, odnosno samo čudo može da je udalji od ovog mjesta, prenosi "Mondo".

илу-црвнеи нокти-маникир-12122025

Stil

Izaberite pravi manikir za praznike: Bezbroj načina da vaši nokti zablistaju

"Superkompjuter" pak kaže i da ima šanse za direktan prolaz u osminu finala, ali to će biti mnogo teže.

Da bi se probila u najboljih osam, što donosi jednu fazu manje, Zvezdi će biti potrebne dvije pobjede do kraja i da se uz to poklope rezultati.

Za to, "Superkompjuter" daje Zvezdi dva odsto šanse. Izvodljivo ili ne?

S kim Zvezda igra do kraja?

Liga Evrope ide sada na pauzu do kraja januara, kada će Zvezda odigrati i dvije preostale utakmice u kojima će gledati da potvrdi prolazak u narednu fazu takmičenja.

Jedna je lakša, a druga ni blizu kao da se igrala u septembru...

22. januar - Malme - Crvena zvezda

29. januar - Crvena zvezda - Selta

Podijeli:

Tagovi:

FK Crvena zvezda

Liga Evrope

Superkompjuter

UEFA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се директор ''Евровизије'' након одлуке пет земаља да напусте такмичење

Scena

Oglasio se direktor ''Evrovizije'' nakon odluke pet zemalja da napuste takmičenje

5 h

1
Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

BiH

Bez podrške Prijedlogu zakona o državnoj imovini

5 h

0
Ове регистарске таблице коштају као стан

Auto-moto

Ove registarske tablice koštaju kao stan

5 h

0
Гужве на два гранична прелаза

Gradovi i opštine

Gužve na dva granična prelaza

5 h

0

Više iz rubrike

ФИФА разбјеснила свијет: Цијене улазница су сулуде

Fudbal

FIFA razbjesnila svijet: Cijene ulaznica su sulude

6 h

0
Медији тврде: Милојевић одлази из Звезде, враћа се Деки?

Fudbal

Mediji tvrde: Milojević odlazi iz Zvezde, vraća se Deki?

6 h

0
Владан Милојевић, тренер Црвене звезде

Fudbal

Ozbiljne pare: Koliko je Zvezda do sada zaradila u Evropi

7 h

0
Велика побједа Звезде за мирну европску зиму

Fudbal

Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

06

Opasnost od povreda: Igračka povučena sa tržišta BiH

16

58

Nezapamćena nesreća: Autom probila stakleni zid i uletjela u bazen u kojem su bili plivači

16

50

Kojić: O prijedlogu zakona o VSTS bez analize i mišljenja stručne javnosti

16

36

Seks-bomba na poligrafu: Konačno otkrila pravu istinu o svojim grudima

16

33

Sve o meču Partizan - Crvena zvezda: Derbi koji može mnogo da odluči

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner