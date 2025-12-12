Crvena zvezda ''pokvarila'' superkompjuter

Crvena zvezda je pobjedom protiv Šturma u gostima (1:0) vezala čak tri uzastopna trijumfa u Ligi Evrope, tako da je drastično promijenila svoju poziciju na tabeli.

Poslije tri kola, vidjeli smo da je Zvezda na jednom bodu osvojenom protiv Seltika (imala je uz to poraze protiv Porta i Brage), kada je čak i superkompjuter davao minimalne šanse za prolazak dalje.

Međutim, da fudbal nije matematika - vidjeli smo baš na primjeru Crvene zvezde koja je mimo svih očekivanja potom osvojila devet bodova i popela se u gornji dom na tabeli, odakle se vidi proljeće u Ligi Evrope.

Koliko je Zvezda blizu nokaut fazi?

Kratko i jasno - jako je blizu. Crvena zvezda ima deset bodova i trenutno se nalazi na 17. mjestu na tabeli, a 24 tima idu dalje.

Kako analizira specijalizovani profil "Fudbal Mits Dejta", Zvezda ima 99 odsto šansi da prođe u šesnaestinu finala Lige Evrope, odnosno samo čudo može da je udalji od ovog mjesta, prenosi "Mondo".

"Superkompjuter" pak kaže i da ima šanse za direktan prolaz u osminu finala, ali to će biti mnogo teže.

Da bi se probila u najboljih osam, što donosi jednu fazu manje, Zvezdi će biti potrebne dvije pobjede do kraja i da se uz to poklope rezultati.

Za to, "Superkompjuter" daje Zvezdi dva odsto šanse. Izvodljivo ili ne?

S kim Zvezda igra do kraja?

Liga Evrope ide sada na pauzu do kraja januara, kada će Zvezda odigrati i dvije preostale utakmice u kojima će gledati da potvrdi prolazak u narednu fazu takmičenja.

Jedna je lakša, a druga ni blizu kao da se igrala u septembru...

22. januar - Malme - Crvena zvezda

29. januar - Crvena zvezda - Selta