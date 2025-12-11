Velika pobjeda Zvezde za mirnu evropsku zimu

Velika, vjerovatno i najveća i najvažnija pobjeda Crvene zvezde ove sezone! Pao je Šturm u Gracu – 0:1 (0:0).

Strijelac jedinog gola vrijednog tri boda, za treći vezani trijumf u Ligi Evrope bio je kapiten Mirko Ivanić u 55. minutu.

Odlično je izgledala Zvezda, utegnuto na svim dijelovima terena. Izvukao je Vladan Milojević maksimum iz onoga što je imao na raspolaganju.

Među stativama po običaju je bio Brazilac Mateus, koji je još jednom plijenio sigurnošću u situacijama "visokog napona".

Odbranom je komandovao Miloš Veljković, kom je društvo pravio Rodrigao, a veliki posao, možda i titulu igrača utakmice uz strelca jedinog gola Ivanića, ponio je Korejac Seol.

Mreže su mirovale poslije uvodnih 45 minuta, da bi se svašta-nešto izdešavalo u nastavku.

Zvezda je povela u 53. minutu preko Tiknizjana, ali je taj gol opravdano poništen poslije intervencije iz VAR sobe zbog ofsajda u kom se našao lijevi bek iz Jermenije.

Nepunih 120 sekundi kasnije Zvezda je ponovo pogodila mrežu Šturma. Ovoga puta nije bilo spasa za domaćina.

Savršen centaršut Slovenca Timija Maksa Elšnika lijevom nogom sa desne strane, pravo na glavu Mirka Ivanića, koji je nadskočio Stankovića i na prvoj stativi uspio je glavom da pogodi metu - 0:1. Igrao se 55. minut.

Svega 14 minuta kasnije Šturm je dobio penal, ali je sudija pokazao prisebnost i na insistiranje Zvezdinih igrača, prije svih, kapitena Ivanića koji je bio najuporniji, zbog čega je "nagrađen" žutim kartonom, otišao je da pogleda spornu situaciju.

Očigledno je bilo da je Horvat nad kojim je skrivljen penal prethodno koristio obe ruke, sa kojima je izgurao Tomasa Handela na sredini terena.

Vrijedelo je! Penal je opravdano poništen.

Eksplozija oduševljenja na Merkur areni, jer su Delije nadjačale domaće navijače zbog opozvanog penala za Šturm.

Smjenjilavali su se napadi na obje strane. Milojević je izveo iz igre Milsona, koji je po ko zna koji put nije pokazao zbog čega je doveden. Umjesto njega ušao je Bađo, te je bilo jasno da Milojević "zatvara" i čuva vođstvo.

Ušli su još i Katai u 87. minutu umjesto Kataija, dok je Vasilije Kostov u 95. minutu zamenio Handela.

Na kraju, važna tri boda Zvezde, koja sada ima ukupno 10 bodova i tri vezana trijumfa u Ligi Evrope.