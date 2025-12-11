Proslavljeni fudbaler postao beskućnik: Spava na ulici, a sinovi mu se baškare u luksuznoj vili

Čovjek koji je svojim fudbalskim umijećem sredinom sedamdesetih godina oduševljavao svoje sunarodnike, danas je beskućnik i preživljava tako što po ulici skuplja plastične flaše.

Nesrećni Paniagua (79) spava na klupama u parku u rodnom Jaguaronu, dok njegovi sinovi žive u luksuznim vilama, piše "Prosport".

"Odmah sam znao ko je on. On je bio naš ponos, pravi ratnik na fudbalskom terenu. Sada ga je svijet zaboravio. DonIo sam mu hranu i ćebe, nisam mogao bezbrižno da gledam kako takav čovJek propada. Rekao mi je da ponekad skuplja plastične flaše da kupi hljeb", rekao je jedan stanovnik Jaguarona koji je mnogo puta pomogao bivšem asu.

Paniagua je napustio svoju porodicu. Njegovi sinovi žive u istom gradu, ali nemaju nikakav kontakt sa ocem, a razlozi udaljavanja nisu poznati. Mnogi smatraju da je sam svojim ponašanjem narušio odnose sa članovima porodice, dok drugi vjeruju da se nezadovoljstvo i ogorčenost akomuliralo godinama.

"Nekim ljudima jednostavno ne možeš pomoći, koliko god želio", rekao je jedan poznanik slavnog fudbalera.

Paniagua je tokom karijere nastupao u klubovima u Paragvaju, Čileu, Kolumbiji, Meksiku i Ekvadoru, a sa Milionarisom je 1972. godine bio šampion Kolumbije, prenosi Kurir.