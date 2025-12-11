Logo
Tramp: Kolumbija proizvodi mnogo droge, Gustavo Petro će biti sljedeći

Izvor:

Tanjug

11.12.2025

07:27

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp pojačao je prijetnje Kolumbiji i rekao da je predsjednik te zemlje Gustavo Petro "sljedeći" u regionalnoj kampanji Bijele kuće protiv trgovine drogom.

Iako je Tramp u početku razgovora sa novinarima u srijedu rekao da nije "baš previše razmišljao o Petru", njegovi komentari su se brzo pretvorili u ozbiljno zveckanje oružjem protiv kolumbijskog lidera, navodi Politiko.

- Kolumbija proizvodi mnogo droge. Zato je bolje da se opameti ili će biti sljedeći. Uskoro će biti sljedeći. Nadam se da sluša, biće sljedeći - izjavio je Tramp.

Trampovi komentari označavaju oštru eskalaciju prijetnji kolumbijskom lideru, navodi američki portal.

U razgovoru za Politiko ranije ove nedjelje, američki predsjednik je pomenuo proširenje svoje vojne operacije protiv trgovine drogom, koja je do sada bila usmjerena na Venecuelu, i na Meksiko i Kolumbiju.

Tenzije između Trampa i Petra eskalirale su ove jeseni tokom kampanje SAD protiv trgovine drogom u regionu.

Trampova administracija je u septembru oduzela Kolumbiji status partnera za kontrolu droge i poništila Petrovu vizu, smanjivši pomoć zemlji i nazvavši njenog lidera, "kriminalnim dilerom droge", navodi Politiko.

