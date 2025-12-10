Uhapšen bivši predsjednik: Osumnjičen za korupciju

Bivši bolivijski predsjednik Luis Arse, koji je prošlog mjeseca napustio funkciju, uhapšen je pod optužbom za korupciju, izjavila je danas bivša bolivijska ministarka Marija Nela Prada.

Ona je u video poruci na platformi Iks rekla da je u pitanju "nezakonita otmicu" i da se to dogodilo kada je bio sam, na putu da pokupi neke rođake. Prada je dodala i da je možda odveden u zatvor u blizini glavnog grada Bolivije, La Paza.

Lokalni mediji su javili da je Arse uhapšen u okviru istrage o navodnoj pronevjeri sredstava Fonda za razvoj starosedelaca, dok je bio ministar ekonomije, za vrijeme mandata predsjednika Bolivije Eva Moralesa od 2006. do 2019. godine.

Prema istrazi, navodno je odobrio državne isplate iz Fonda za starosedeoce na privatne račune, uključujući i na račun bivše kongresmenke Lidije Pati, koja je trenutno pritvorena u zatvoru Obrahes, prenosi bolivijski "La Razon".

Bivša kongresmenka Lidija Pati je prije nekoliko dana, tokom svog iskaza, priznala da je primala državna sredstva koja su bila namenjena projektima koje je finansirao Fond za razvoj starosedelaca na privatne račune, kao i da je to radila po nalogu tadašnjeg ministra ekonomije Luisa Arsea Katakore.

Slučaj Fonda za starosedelačke porodice jedan je od najvećih korupcionih skandala u Boliviji, koji je državi naneo milione dolara štete zbog nedovršenih ili nepostojećih projekata.

Luis Arse smatra se ključnim čovjekom koji je, kao ministar ekonomije, oblikovao bolivijski model državnog intervecionizma i snažnog javnog ulaganja, koji je tada doveo do ubrzanog rasta BDP-a, smanjenja siromaštva i povećanja deviznih rezervi.