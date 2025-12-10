Logo
Large banner

Uhapšen bivši predsjednik: Osumnjičen za korupciju

Izvor:

RT Balkan

10.12.2025

21:51

Komentari:

0
Ухапшен бивши предсjедник: Осумњичен за корупцију
Foto: Tanjug / AP / Juan Karita

Bivši bolivijski predsjednik Luis Arse, koji je prošlog mjeseca napustio funkciju, uhapšen je pod optužbom za korupciju, izjavila je danas bivša bolivijska ministarka Marija Nela Prada.

Ona je u video poruci na platformi Iks rekla da je u pitanju "nezakonita otmicu" i da se to dogodilo kada je bio sam, na putu da pokupi neke rođake. Prada je dodala i da je možda odveden u zatvor u blizini glavnog grada Bolivije, La Paza.

Lokalni mediji su javili da je Arse uhapšen u okviru istrage o navodnoj pronevjeri sredstava Fonda za razvoj starosedelaca, dok je bio ministar ekonomije, za vrijeme mandata predsjednika Bolivije Eva Moralesa od 2006. do 2019. godine.

Prema istrazi, navodno je odobrio državne isplate iz Fonda za starosedeoce na privatne račune, uključujući i na račun bivše kongresmenke Lidije Pati, koja je trenutno pritvorena u zatvoru Obrahes, prenosi bolivijski "La Razon".

Bivša kongresmenka Lidija Pati je prije nekoliko dana, tokom svog iskaza, priznala da je primala državna sredstva koja su bila namenjena projektima koje je finansirao Fond za razvoj starosedelaca na privatne račune, kao i da je to radila po nalogu tadašnjeg ministra ekonomije Luisa Arsea Katakore.

Slučaj Fonda za starosedelačke porodice jedan je od najvećih korupcionih skandala u Boliviji, koji je državi naneo milione dolara štete zbog nedovršenih ili nepostojećih projekata.

Luis Arse smatra se ključnim čovjekom koji je, kao ministar ekonomije, oblikovao bolivijski model državnog intervecionizma i snažnog javnog ulaganja, koji je tada doveo do ubrzanog rasta BDP-a, smanjenja siromaštva i povećanja deviznih rezervi.

Podijeli:

Tagovi:

Bolivija

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

И Макрон најављује забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Svijet

I Makron najavljuje zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

2 h

0
Нова трагедија у БиХ: У судару два голфа погинула једна особа!

Hronika

Nova tragedija u BiH: U sudaru dva golfa poginula jedna osoba!

2 h

0
Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

Svijet

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

2 h

0
Зеленски разговарао са посланицима о одржавању избора

Svijet

Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

2 h

0

Više iz rubrike

И Макрон најављује забрану друштвених мрежа за млађе од 16 година

Svijet

I Makron najavljuje zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

2 h

0
Републикански конгресмен поручио: САД треба да напусти НАТО!

Svijet

Republikanski kongresmen poručio: SAD treba da napusti NATO!

2 h

0
Зеленски разговарао са посланицима о одржавању избора

Svijet

Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

2 h

0
Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле

Svijet

Američka vojska upala na tanker kod obale Venecuele

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Sitiju derbi protiv Reala, Arsenal rutinski

22

55

Državljani BiH uhapšeni u Beču, zaplijenjena droga i oduzet novac

22

50

FED smanjuje kamatne stope treći put zaredom: Ovo je razlog

22

36

Radnica otpuštena jer je uporno dolazila prerano na posao

22

27

Vojska "zauzela" tanker, Tramp tvrdi: Imamo veoma dobar razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner