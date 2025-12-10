Zelenski razgovarao sa poslanicima o održavanju izbora

Izvor:
Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da je razgovarao sa članovima parlamenta o pravnim i drugim pitanjima u vezi sa mogućnošću održavanja izbora.
On je pozvao druge zemlje, uključujući SAD, da ne vrše pritisak po tom pitanju.
"Ukoliko partneri, uključujući našeg ključnog partnera u Vašingtonu, govore toliko mnogo i konkretno o izborima u Ukrajini, o izborima pod vanrednim stanjem, onda moramo da pružimo pravne odgovore Ukrajine na svako pitanje i povodom svake sumnje", rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju.
On je dodao da to nije lako i da pritisak po ovom pitanju definitivno nije ono što je potrebno Ukrajini.
