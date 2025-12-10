Belgijski premijer prijeti Evropskoj komisiji tužbom zbog Rusije

Izvor:
SRNA
10.12.2025
20:48
Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je da ne isključuje mogućnost podnošenja tužbe protiv Evropske komisije radi blokiranja potencijalne odluke o korištenju ruske državne imovine za pomoć Ukrajini.
- Ništa ne može da se isključi - rekao je de Vever agenciji Belga, komentarišući moguće akcije kao odgovor na odluku Evropske komisije o ruskoj imovini.
De Vever je nazvao krađom prijedlog Evropske komisije da se ruska državna imovina koristi za pomoć Ukrajini.
U EU je zamrznuta ruska državna imovina u vrijednosti od oko 210 milijardi evra, a najveći dio se nalazi u Belgiji.
