Belgijski premijer prijeti Evropskoj komisiji tužbom zbog Rusije

Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je da ne isključuje mogućnost podnošenja tužbe protiv Evropske komisije radi blokiranja potencijalne odluke o korištenju ruske državne imovine za pomoć Ukrajini.

- Ništa ne može da se isključi - rekao je de Vever agenciji Belga, komentarišući moguće akcije kao odgovor na odluku Evropske komisije o ruskoj imovini.

De Vever je nazvao krađom prijedlog Evropske komisije da se ruska državna imovina koristi za pomoć Ukrajini.

U EU je zamrznuta ruska državna imovina u vrijednosti od oko 210 milijardi evra, a najveći dio se nalazi u Belgiji.