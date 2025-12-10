Logo
Belgijski premijer prijeti Evropskoj komisiji tužbom zbog Rusije

Белгијски премијер пријети Европској комисији тужбом због Русије

Belgijski premijer Bart de Vever izjavio je da ne isključuje mogućnost podnošenja tužbe protiv Evropske komisije radi blokiranja potencijalne odluke o korištenju ruske državne imovine za pomoć Ukrajini.

- Ništa ne može da se isključi - rekao je de Vever agenciji Belga, komentarišući moguće akcije kao odgovor na odluku Evropske komisije o ruskoj imovini.

De Vever je nazvao krađom prijedlog Evropske komisije da se ruska državna imovina koristi za pomoć Ukrajini.

U EU je zamrznuta ruska državna imovina u vrijednosti od oko 210 milijardi evra, a najveći dio se nalazi u Belgiji.

Evropska unija

Rusija

