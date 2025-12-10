Tramp razgovarao sa evropskim liderima o mirovnom planu za Ukrajinu

Američki predsjednik Donald Tramp održao je telefonski razgovor sa liderima Francuske, Velike Britanije i Njemačke o naporima za postizanje mirovnog sporazuma u Ukrajini, rekao je portalu "Aksios" zvaničnik Bijele kuće.

Francuski predsjednik Emanuel Makron izjavio je da je poziv trajao 40 minuta i da je bio usmjeren na unapređenje diplomatskih napora za okončanje rata u Ukrajini.

Svijet Tramp: Sukob između Kambodže i Tajlanda riješiću jednim pozivom

Kancelarija njemačkog kancelara Fridriha Merca objavila je da su četiri šefa država i vlada razgovarala o statusu pregovora o prekidu vatre u Ukrajini.

"Intenzivan rad na mirovnom planu biće nastavljen u narednim danima. Složili su se da je ovo ključan trenutak za Ukrajinu i za zajedničku bezbjednost u evroatlantskom području", navodi se u saopštenju.

Svijet Donald Tramp otkrio koja mu je omiljena riječ

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski najavio je danas na "Iksu" razgovore SAD i Ukrajine o poslijeratnoj obnovi i ekonomskom razvoju zemlje.

On je dodao da se paralelno finalizuje rad na 20 tačaka dokumenta koji bi mogao da definiše parametre za okončanje rata i da očekuje da će taj dokument uskoro biti poslat Vašingtonu.