Velika akcija Evropola: Na udaru "Balkanski kartel", uhapšene tri osobe

Evropol je, u saradnji sa policijskim agencijama BiH, Srbije, Austrije, Hrvatske i Njemačke izveo veliku međunarodnu operaciju usmjerenu protiv takozvanog „Balkanskog kartela“.

Uhapšena su tri osumnjičena, a zaplijenjena je kriminalna imovina u vrijednosti većoj od 5 miliona evra. Akcija je realizovana 10. decembra u Njemačkoj.

"Ova koordinisana akcija bila je usmjerena na nekoliko visoko vrijednih meta (HVT), za koje se vjeruje da su ključne figure unutar kartela. Prema nalazima istražitelja, kriminalna grupa bavila se organizovanjem višetonskih isporuka kokaina iz Kolumbije, koristeći različite metode krijumčarenja droge u Evropu. Pored toga, mreža je organizovala pranje novca preko firmi i nekretnina u više zemalja Evropske unije i van njenih granica", navode iz Evropola.

U akciji je učestvovalo 500 policijskih službenika koji su izvršili pretrese na 45 lokacija.

"Tokom pretresa pronađeno je i oduzeto oko 50.000 evra u gotovini, dva zlatnika, veći broj luksuznih predmeta kao što su nakit, satovi, torbe, zatim tri skupocjena vozila, te nekretnine u Njemačkoj i inostranstvu. Zaplijenjeni su i različita dokumentacija, elektronika i napunjeno vatreno oružje sa municijom. Svi pronađeni dokazi su u fazi detaljne analize", navode iz ove policijske agencije.

Podijeljene uloge u kartelu

Kako navode iz Evropola, trojica uhapšenih imala su različite uloge u kriminalnoj strukturi – od finansijera, do koordinatora i logističkih operativaca.

"Glavni osumnjičeni, državljanin zemlje zapadnog Balkana koji živi u Njemačkoj, poznat je po korišćenju specifičnog „kokain-logotipa“ kao svog zaštitnog znaka", kažu iz Evropola i dodaju:

"Ovo nije prvi udarac koji su Evropol i partnerske države nanijeli "Balkanskom kartelu". Prethodnih godina izvedene su brojne akcije, uključujući 13 hapšenja u maju 2023. i 21 hapšenje u oktobru iste godine. Evropol je u svim operacijama odigrao ključnu ulogu u koordinaciji, razmjeni informacija i analitičkoj podršci."

Istražitelji ističu da je riječ o jednoj od najorganizovanijih i najsofisticiranijih kriminalnih mreža koja djeluje preko više kontinenata.

Učesnici operacije

U akciji su učestvovale policijske i pravosudne institucije više država, među kojima Savezna kriminalistička služba Austrije (Bundeskriminalamt – Task Force ACHILLES), Agencija za istrage i zaštitu SIPA, hrvatski USKOK, zatim njemački Federalni krimi-servis i Policija Hesena (Bundeskriminalamt i Hessische Polizei), kao i Služba za borbu protiv organizovanog kriminala Srbije (SBPOK).

"Operacija se smatra jednim od najvećih udaraca na Balkanski kartel u protekloj deceniji, a istraga se nastavlja", navode iz Evropola.