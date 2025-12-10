Brižit Makron opet u centru skandala: Brutalno vrijeđala feministkinje

Feministička organizacija "Sve mi" saopštila je da su izjave prve dame Francuske Brižit Makron skandalozne i šokantne, i najavile pokretanje bloga "glupekučke" na društvenim mrežama.

Brižit Makron, supruga francuskog predsjednika Emanuela Makrona, našla se pod žestokim kritikama nakon što je objavljen snimak na kome, tokom nastupa komičara Arija Abitana, koji je bio optužen za silovanje, radikalne feministkinje naziva "glupim kučkama".

Tokom predstave, grupa aktivistkinja iz feminističke organizacije "Sve mi" je upala u salu, noseći maske sa Abitanovim likom i uzvikujući "Abitan silovatelj".

Brižit Makron je na isti nastup došla sa ćerkom sljedeće večeri, a kako se čuje u objavljenom snimku, Abitan joj kaže da se plaši da se upad na predstavu ne ponovi, na šta mu je Makronova odgovorila da "ako bude nekih glupih kučki, biće izbačene napolje".

"Pogotovo maskiranih bandita", dodala je ona.

Snimak je ubrzo i obrisan

Inače, snimak koji je kasnije obrisan, objavio je medijski portal "Pablik".

Krajem 2021. godine, komičara Arija Abitana je za silovanje optužila mlada žena sa kojom je nekoliko nedjelja bio u vezi. Iako je slučaj poslije trogodišnje istrage odbačen, jer nisu pronađeni dovoljni dokazi da je seksualni čin bio prisilan, feminističke organizacije redovno protestuju protiv njegovog povratka na scenu.

Za samo nekoliko sati, "hešteg" je okupio nekoliko stotina objava na platformama Instagram i Iks.

Među prvima je reagovala glumica Židit Godreš, jedna od vodećih figura u borbi protiv seksualnog nasilja.

"I ja sam glupa kučka i podržavam ostale", napisala je Godrešova na Instagramu.

Liderka francuskih Zelenih Marin Tondelije je izjavu ocenila kao "krajnje ozbiljnu", dok je konzervativna senatorka Anjes Evren opisala kao "vrlo seksističku", piše "Politiko".

Poslanica i bivša portparolka vlade Priska Teveno, smatra komentar "neelegantnim", a i bivši predsjednik Fransoa Oland je dao komentar o ovom incidentu.

"Kada su u pitanju žene koje se bore protiv nasilja nad ženama, ne govori se tako", rekao je Oland za RTL.

Brojni stali u odbranu

U odbranu prve dame stala je kancelarija Makrona, saopštivši da se ova izjava treba razumeti kao "kritika radikalnih metoda koje su koristili oni koji su prekinuli i ometali predstavu Arija Abitana". Da se Brižit Makron "ostavi na miru" pozvala je i portparolka francuske vlade Mod Brežon, istakavši da je prva dama to izjavila "spontano". Komentar je bio spontan koliko i onaj šamar pri izlasku iz predsjedničkog aviona koji je zaradio njen suprug, francuski predsjednik.

Naime, ona je gostujući na televiziji Frans 2, ocijenila da je "krajnje ozbiljno to što su te žene pokušale da prekinu nastup nekoga ko je dobio odluku o obustavi postupka".

"Šta to znači? To znači da sudska odluka više ne bi imala nikakav značaj. Brižit Makron je, uostalom, govorila spontano. Bilo je to u privatnom kontekstu i o temi zbog koje joj se, ponavljam, ne može ništa zameriti", ocijenila je Brežon.