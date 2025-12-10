Logo
Preminula i majka bebe koja je sa ocem stradala na auto-putu: Borila se za život 12 dana

Telegraf

10.12.2025

14:27

Foto: Pixabay

D. V. (23) preminula je danas u bolnici poslije 12 dana lavovske borbe za život. Ona je bila teško povrijeđena u udesu koji se desio u ranim jutarnjim satima kod skretanja za Obrenovac na Milošu Velikom.

U tom stravičnom sudaru audija u kom je bila sa djetetom i suprugom Sretenom J., beba od 14 mjeseci je poginula na licu mjesta, a otac je ubrzo preminuo u bolnici.

Naime, beba stara 14 mjeseci i njen otac Sreten J. poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na dijelu kod mosta preko Save u smjeru ka Čačku. Do sudara je došlo kada su se putnički automobil audi A6 u kom je bio Sreten sa suprugom Darinkom i bebicom, i autobus direktno sudarili. Beba je stradala na licu mjesta, dok je majka bebe zadobila teške povrede.

Prema saznanjima, vraćali su se sa proslave u Beogradu kada je došlo do sudara njegovog automobila i autobusa kojim je upravljao vozač iz Šri Lanke.

Njegova beba, stara 14 mjeseci, stradala je na licu mjesta. Sreten je prevezen u bolnicu, gdje je, uprkos naporima ljekara, preminuo.

