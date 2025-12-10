Prvi snimci sa mjesta pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević

Mirno podne na Vračaru prekinuto je danas pucnjavom u popularnom lokalnom kafiću, u kojoj je ranjen vlasnik objekta Vuk Bajrušević (50).

Dok policija intenzivno traga za napadačem, povrijeđeni muškarac se nalazi u Urgentnom centru. Vračar je pod opsadom.

Hronika Ko je Vuk Bajrušević - izrešetani vlasnik kafića?

Prvi snimci sa lica mjesta prikazuju atmosferu ispred kafića neposredno nakon incidenta. Ispred lokala je veći broj policajaca u uniformi, kao i inspektora u civilu, koji obezbjeđuju lice mjesta i obavljaju uviđaj.

Ispred samog lokala, policija razgovara sa očevicima i komšijama. Ispitani su i radnici kafića, koji su vidno uznemireni.

Vijest o ranjavanju vlasnika kafića šokirala je stanare okolnih zgrada, koji za njega imaju - samo riječi hvale. Kako saznaje "Telegraf", komšije su u potpunoj nevjerici, oni tvrde da ranjeni muškarac "uopšte nije bio problematičan" i da je bio "čist kao suza".

Komšije tvrde da se ništa nije čulo, za pucnjavu su saznali tek kad su izašli ispred zgrade i vidjeli policiju.

Ne mogu da vjeruju da je Vuk Bajrušević ranjen

"Ne možemo da vjerujemo da se ovo njemu desilo. On je divan čovjek, svi ga ovdje mnogo vole. Cijeli park je sređivao, brinuo se o okolini. Kod njega je sve uvijek moralo da bude po pravilima, bio je izuzetno korektan i pedantan", ispričao je za "Telegraf" jedan od komšija, koji je želio da ostane anoniman.

Hronika U pucnjavi u kafiću ranjen Vuk Bajrušević

Podsjetimo, pucnjava se dogodila u kafiću u Novopazarskoj ulici na Vračaru, oko podne, kada je napadač ispalio hice u pravcu vlasnika lokala, pogodivši ga u noge.

Pokrenuta akcija "Vihor"

Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

MUP je odmah pokrenuo akciju "Vihor", koja podrazumijeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada, u cilju što bržeg pronalaženja i hapšenja počinioca.

Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.