Prvi snimci sa mjesta pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević

Mirno podne na Vračaru prekinuto je danas pucnjavom u popularnom lokalnom kafiću, u kojoj je ranjen vlasnik objekta Vuk Bajrušević (50).
Dok policija intenzivno traga za napadačem, povrijeđeni muškarac se nalazi u Urgentnom centru. Vračar je pod opsadom.
Prvi snimci sa lica mjesta prikazuju atmosferu ispred kafića neposredno nakon incidenta. Ispred lokala je veći broj policajaca u uniformi, kao i inspektora u civilu, koji obezbjeđuju lice mjesta i obavljaju uviđaj.
Ispred samog lokala, policija razgovara sa očevicima i komšijama. Ispitani su i radnici kafića, koji su vidno uznemireni.
Vijest o ranjavanju vlasnika kafića šokirala je stanare okolnih zgrada, koji za njega imaju - samo riječi hvale. Kako saznaje "Telegraf", komšije su u potpunoj nevjerici, oni tvrde da ranjeni muškarac "uopšte nije bio problematičan" i da je bio "čist kao suza".
Komšije tvrde da se ništa nije čulo, za pucnjavu su saznali tek kad su izašli ispred zgrade i vidjeli policiju.
"Ne možemo da vjerujemo da se ovo njemu desilo. On je divan čovjek, svi ga ovdje mnogo vole. Cijeli park je sređivao, brinuo se o okolini. Kod njega je sve uvijek moralo da bude po pravilima, bio je izuzetno korektan i pedantan", ispričao je za "Telegraf" jedan od komšija, koji je želio da ostane anoniman.
Podsjetimo, pucnjava se dogodila u kafiću u Novopazarskoj ulici na Vračaru, oko podne, kada je napadač ispalio hice u pravcu vlasnika lokala, pogodivši ga u noge.
Ranjeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.
MUP je odmah pokrenuo akciju "Vihor", koja podrazumijeva blokadu ključnih saobraćajnica i intenzivnu kontrolu na širem području grada, u cilju što bržeg pronalaženja i hapšenja počinioca.
Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
