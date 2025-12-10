Logo
Large banner

Sitiju derbi protiv Reala, Arsenal rutinski

10.12.2025

23:01

Komentari:

0
Екипа Манчестер Ситија на мечу против Реал Мадрида
Foto: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Fudbaleri Mančester sitija slavili su na gostovanju u Madridu protiv Reala rezultatom 2:1, a sva tri gola pala su u prvom poluvremenu. Arsenal je sačuvao tron, pobjedom nad Klub Brižom, i to bez primljenog gola – 3:0 (1:0).

Derbi večeri nedvosmisleno je bio meč Madridu, gdje je Real ugostio „građane“ Pepa Gvardiole.

Poveo je domaćin u 28. minutu golom „otpisanog“ Rodriga, kada je sa Brazilac na asistenciju Džuda Belingema šutirao sa desne strane desnom nogom i pogodio malu mrežu Donaruminog gola.

Nije se dugo čekalo na odgovor Mančester sitija. Već u 35. minutu „građani“ su stigli do izjednačenja pogotkom O'Rajlija.

Šerki je sjajno izveo korner, Joško Gvardiol je bio najviši u skoku i zaprijetio je glavom, da bi Kurtoa direktno odbio loptu na nogu O'Rajlija, kom nije bilo teško da zatrese mrežu sa tri metra.

Do odlaska na 15-minutnu pauzu viđen je još jedan pogodak na „Santijago Bernabeuu“, a postigao je Erling Holand, i to iz penala u 42. minutu.

Hladnokrvno je Norvežanin realizovao najstrožiju kaznu. Kurtoa je otišao na jednu, lopta na drugu stranu za preokret engleskog predstavnika u prestonici Španije.

Ispostaviće se da su ta tri gola iz prvog dijela igre bila sve od spektakla, jer su mreže do kraja susreta u Madridu mirovale.

Arsenal je lako opravdao ulogu favorita na gostovanju Brižu u Belgiji. U redovima domaćih svih 90 minuta odigrao je srpski reprezentativac Aleksandar Stanković, prenosi Sputnjik.

Tim iz Londona slavio je golovima Maduekea (dva) i Martinelija. "Tobdžije" su i dalje jedini tim sa maksimalnim učinkom od šest pobjeda iz isto toliko mečeva.

Drugi je Bajern sa tri boda manje, treći Pari Sen Žermen sa 13 i to poslije remija bez golova u Baskiji protiv Atletik Bilbaa.

Liga šampiona, rezultati

Karabag - Ajaks 2:4 (1:1)

Viljareal - Kopenhagen 2:3 (0:1)

Atletik Bilbao - Pari Sen Žermen 0:0

Bajer Leverkuzen - Njukasl 2:2 (1:0)

Benfika - Napoli 2:0 (1:0)

Borusija Dortmund - Bodo Glimt 2:2 (1:1)

Klub Briž - Arsenal 0:3 (0:1)

Juventus - Pafos 2:0 (0:0)

Real Madrid - Mančester siti 1:2 (1:2)

Podijeli:

Tagovi:

Liga šampiona

Mančester Siti

Real Madrid

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Држављани БиХ ухапшени у Бечу, заплијењена дрога и одузет новац

Svijet

Državljani BiH uhapšeni u Beču, zaplijenjena droga i oduzet novac

57 min

0
ФЕД смањује каматне стопе трећи пут заредом: Ово је разлог

Ekonomija

FED smanjuje kamatne stope treći put zaredom: Ovo je razlog

1 h

0
Радница отпуштена јер је упорно долазила прерано на посао

Zanimljivosti

Radnica otpuštena jer je uporno dolazila prerano na posao

1 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Vojska "zauzela" tanker, Tramp tvrdi: Imamo veoma dobar razlog

1 h

0

Više iz rubrike

Фудбалери Виљареала на мечу Лиге шампиона

Fudbal

Liga šampiona ili Liga Evrope? Komičan propust organizatora

2 h

0
ФК Борац: Наредне седмице измирење дуговања ка играчима

Fudbal

FK Borac: Naredne sedmice izmirenje dugovanja ka igračima

3 h

0
Партизан доводи бившег фудбалера Звезде?

Fudbal

Partizan dovodi bivšeg fudbalera Zvezde?

4 h

0
Роберт Просинечки поново у погону: Ево кога преузима

Fudbal

Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Sitiju derbi protiv Reala, Arsenal rutinski

22

55

Državljani BiH uhapšeni u Beču, zaplijenjena droga i oduzet novac

22

50

FED smanjuje kamatne stope treći put zaredom: Ovo je razlog

22

36

Radnica otpuštena jer je uporno dolazila prerano na posao

22

27

Vojska "zauzela" tanker, Tramp tvrdi: Imamo veoma dobar razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner