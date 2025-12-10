Sitiju derbi protiv Reala, Arsenal rutinski

10.12.2025
Fudbaleri Mančester sitija slavili su na gostovanju u Madridu protiv Reala rezultatom 2:1, a sva tri gola pala su u prvom poluvremenu. Arsenal je sačuvao tron, pobjedom nad Klub Brižom, i to bez primljenog gola – 3:0 (1:0).
Derbi večeri nedvosmisleno je bio meč Madridu, gdje je Real ugostio „građane“ Pepa Gvardiole.
Poveo je domaćin u 28. minutu golom „otpisanog“ Rodriga, kada je sa Brazilac na asistenciju Džuda Belingema šutirao sa desne strane desnom nogom i pogodio malu mrežu Donaruminog gola.
Nije se dugo čekalo na odgovor Mančester sitija. Već u 35. minutu „građani“ su stigli do izjednačenja pogotkom O'Rajlija.
Šerki je sjajno izveo korner, Joško Gvardiol je bio najviši u skoku i zaprijetio je glavom, da bi Kurtoa direktno odbio loptu na nogu O'Rajlija, kom nije bilo teško da zatrese mrežu sa tri metra.
Do odlaska na 15-minutnu pauzu viđen je još jedan pogodak na „Santijago Bernabeuu“, a postigao je Erling Holand, i to iz penala u 42. minutu.
Hladnokrvno je Norvežanin realizovao najstrožiju kaznu. Kurtoa je otišao na jednu, lopta na drugu stranu za preokret engleskog predstavnika u prestonici Španije.
Ispostaviće se da su ta tri gola iz prvog dijela igre bila sve od spektakla, jer su mreže do kraja susreta u Madridu mirovale.
Arsenal je lako opravdao ulogu favorita na gostovanju Brižu u Belgiji. U redovima domaćih svih 90 minuta odigrao je srpski reprezentativac Aleksandar Stanković, prenosi Sputnjik.
Tim iz Londona slavio je golovima Maduekea (dva) i Martinelija. "Tobdžije" su i dalje jedini tim sa maksimalnim učinkom od šest pobjeda iz isto toliko mečeva.
Drugi je Bajern sa tri boda manje, treći Pari Sen Žermen sa 13 i to poslije remija bez golova u Baskiji protiv Atletik Bilbaa.
Karabag - Ajaks 2:4 (1:1)
Viljareal - Kopenhagen 2:3 (0:1)
Atletik Bilbao - Pari Sen Žermen 0:0
Bajer Leverkuzen - Njukasl 2:2 (1:0)
Benfika - Napoli 2:0 (1:0)
Borusija Dortmund - Bodo Glimt 2:2 (1:1)
Klub Briž - Arsenal 0:3 (0:1)
Juventus - Pafos 2:0 (0:0)
Real Madrid - Mančester siti 1:2 (1:2)
