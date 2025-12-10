Robert Prosinečki ponovo u pogonu: Evo koga preuzima

Hrvatski trener Robert Prosinečki imenovan je u srijedu za novog selektora fudbalske reprezentacije Kirgistana.

Prosinečki je ugovor sa Fudbalskim savezom Kirgistina (KFU) potpisao do kraja 2026. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

"Ako reprezentacija Kirgistana po njegovim vođstvom bude uspješna na Kupu Azije 2027, onda će ugovor biti produžen na još tri godine", navodi se u saopštenju KFU.

Predsjednik KFU Kambiček Tašijev izjavio je da je uvjeren da će Prosinečki da donese novu energiju, da podigne kvalitet igre i da unaprijedi rezultate reprezentacije Kirgistana, koja se trenutno nalazi na 104. mjestu rang liste FIFA.

Vodio BiH, Crnu Goru, Zvezdu

Prosinečki (56) je ranije bio selektor Crne Gore, BiH i Azerbejdžana, a samostalno je trenirao Crvenu zvezdu, turske Kajzeri i Denizli, slovenačku Olimpiju i hrvatski Rudeš.

On je početkom septembra, nakon poraza od Hrvatske, dobio otkaz na mjesto selektora Crne Gore, poslije još jednog neuspješnog kvalifikacionog ciklusa.