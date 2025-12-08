Logo
Large banner

Fudbaler zbog objave na društvenim mrežama ide u zatvor!

Izvor:

B92

08.12.2025

22:28

Komentari:

0
Фудбалер због објаве на друштвеним мрежама иде у затвор!
Foto: Pixabay

Bivši engleski fudbaler Džoi Barton pravosnažno je osuđen na šest mjeseci zatvora, uslovno na 18 mjeseci, zbog komentara koje je objavljivao na društvenim mrežama.

Nekadašnji vezista Mančester aitija, Njukasla, KPR-a, Marseja i Rendžersa imao je neumjesne komentare usmjerene ka britanskom voditelju Džeremiju Vajnu i dve komentatorke, Lusi Vord i Eni Aluko.

U jednoj od objava, Barton je nazvao Lusi Vord i Eni Aluko "Fredom i Rouz Vestom među fudbalskim komentatorima", aludirajući na dva ozloglašena britanska serijska ubice.

SVEMIR-SATELIT-190925

Nauka i tehnologija

Nova era mjerenje vremena: ‘Atomski satovi’ donose revoluciju

Takođe je Aluko uporedio sa "kategorijom Josifa Staljina i Pola Pota", optužujući je da je "ubila uši stotinama hiljada, ako ne i milionima, fudbalskih navijača".

Pisao je Barton i da je Aluko, rođena u Nigeriji, zaposlena samo zbog etničke raznolikosti.

U još jednoj spornoj objavi, povukao je analogiju između voditelja Džeremija Vajna i američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Bartonu je zabranjeno da kontaktira Aluko, Vordovu i Vajna.

Pored navedene kazne, takođe će morati da obavi neplaćeni društveno koristan rad.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

fudbaler

Kazna

Zatvor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мрави инсекти

Nauka i tehnologija

Mravi mole za smrt kad su bolesni

59 min

0
Вода за кафу не смије да прокључа 2 пута, ево и зашто

Savjeti

Voda za kafu ne smije da proključa 2 puta, evo i zašto

1 h

0
Преминуо књижевник Драган Вилић

Kultura

Preminuo književnik Dragan Vilić

1 h

0
Жена Сергеја Трифуновића открила како је њена мајка реаговала на удају: "Ваљда знаш шта радиш"

Scena

Žena Sergeja Trifunovića otkrila kako je njena majka reagovala na udaju: "Valjda znaš šta radiš"

1 h

0

Više iz rubrike

И БиХ има свог кандидата за Златну копачку

Fudbal

I BiH ima svog kandidata za Zlatnu kopačku

1 h

0
Шта кажете на ново правило које је ФИФА одредила за Мундијал 2026.?

Fudbal

Šta kažete na novo pravilo koje je FIFA odredila za Mundijal 2026.?

3 h

0
Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор

Fudbal

Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

5 h

0
Ливерпул изоставио Салаха за утакмицу са Интером

Fudbal

Liverpul izostavio Salaha za utakmicu sa Interom

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

VIDEO Incident kod Kiseljaka: "Mještani nasrnuli na goste jer su muslimani i liče na Arape"

22

47

Tramp: Evropa ide u nekim lošim smjerovima

22

44

Bogdanović progovorio o odlasku Željka Obradovića

22

42

Mis Jamajke koja je pala sa bine u kritičnom stanju, oglasili se organizatori

22

39

Tragedija: Talas odvukao u more grupu plivača, četvoro poginulo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner