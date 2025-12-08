Fudbaler zbog objave na društvenim mrežama ide u zatvor!

Bivši engleski fudbaler Džoi Barton pravosnažno je osuđen na šest mjeseci zatvora, uslovno na 18 mjeseci, zbog komentara koje je objavljivao na društvenim mrežama.

Nekadašnji vezista Mančester aitija, Njukasla, KPR-a, Marseja i Rendžersa imao je neumjesne komentare usmjerene ka britanskom voditelju Džeremiju Vajnu i dve komentatorke, Lusi Vord i Eni Aluko.

U jednoj od objava, Barton je nazvao Lusi Vord i Eni Aluko "Fredom i Rouz Vestom među fudbalskim komentatorima", aludirajući na dva ozloglašena britanska serijska ubice.

Takođe je Aluko uporedio sa "kategorijom Josifa Staljina i Pola Pota", optužujući je da je "ubila uši stotinama hiljada, ako ne i milionima, fudbalskih navijača".

Pisao je Barton i da je Aluko, rođena u Nigeriji, zaposlena samo zbog etničke raznolikosti.

U još jednoj spornoj objavi, povukao je analogiju između voditelja Džeremija Vajna i američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Bartonu je zabranjeno da kontaktira Aluko, Vordovu i Vajna.

Pored navedene kazne, takođe će morati da obavi neplaćeni društveno koristan rad.

(b92)