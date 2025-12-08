Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

Korejka koja je ucjenjivala fudbalera Hjun Ming Sona osuđena je na četiri godine zatvora.

Ona je navodno želela da od fudbalera dobije 200.000 dolara, zbog priče kako navodno nosi njegovo djete.

Čak je potom i prijetila kako će sve izneti u javnost, ne bude li joj Son uplatio novac.

Nije sama bila u ovom poduhvatu, jer je sa sobom imala saučesnika, koji je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana.

A South Korean woman who demanded money from national team captain and Major League Soccer player Son Heung-min claiming she was pregnant with his child was sentenced to four years in jail for extortion, Yonhap news agency reported. More here: https://t.co/UqGZJpEGpr — Reuters Sports (@ReutersSports) December 8, 2025

Sonovi zastupnici su kao argument iskoristili prepoznatljivost fudbalera na svjetskoj sceni, tvrdeći da je ova afera izazvala psihičke tegobe kod njihovog klijenta.

(b92)