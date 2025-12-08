Logo
Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

Izvor:

B92

08.12.2025

17:57

Покушала да извуче новац од њега, сада мора у затвор
Foto: Tanjug/AP Photo/Ahn Young-joon

Korejka koja je ucjenjivala fudbalera Hjun Ming Sona osuđena je na četiri godine zatvora.

Ona je navodno želela da od fudbalera dobije 200.000 dolara, zbog priče kako navodno nosi njegovo djete.

Čak je potom i prijetila kako će sve izneti u javnost, ne bude li joj Son uplatio novac.

Nije sama bila u ovom poduhvatu, jer je sa sobom imala saučesnika, koji je osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana.

Sonovi zastupnici su kao argument iskoristili prepoznatljivost fudbalera na svjetskoj sceni, tvrdeći da je ova afera izazvala psihičke tegobe kod njihovog klijenta.

(b92)

