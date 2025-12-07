Logo
Stigla presuda treneru Željezničara nakon derbija

ATV

07.12.2025

Стигла пресуда тренеру Жељезничара након дербија
Ekipa Fudbalskog kluba Željezničar u nedjelju, 7. decembra, je u okviru 18. kola VVIN lige Bosne i Hercegovine doživjela težak poraz od ekipe Fudbalskog kluba Sarajevo.

"Bordo tim" je u 157. sarajevskom derbiju slavio sa ubjedljivih 4:0 i time je nanio "Plavima" jedan od najtežih poraza, ne samo u međusobnim susretima, već i u posljednjih nekoliko godina.

Коста Стевандић

Ostali sportovi

Rukometaš iz Prijedora postigao 30 golova na utakmici

Bio je to vrhunac ledenog brijega, odnosno rezultatske krize koja kaže da Željezničar u posljednjih šest prvenstvenih utakmica ima dva remija i čak četiri poraza, dok se sa lošom igrom pati još od prvog ovosezonskog derbija sa Sarajevom odigranom na "Grbavici" krajem septembra.

Sve to je nezadovoljstvo u klubu sa "Grbavice" dovelo do tačke usijanja, te je, kako "Radiosarajevo.ba" saznaje, donesena odluka da se prihvati ostavka Admira Adžema, šefa stručnog štaba, koju je ranije podnio rukovodstvu.

Adžem je nakon utakmice sa Sarajevom istakao da nije ni vrijeme ni mjesto da se razmišlja o ostavci, ali je rukovodstvu "Plavih" očigledno "prekipjelo", te je tako okončan i treći mandat Adžema na klupi Željezničara.

Podsjetimo, Adžem je Željezničar vodio u dva navrata (jesenji dio sezone 2014/2015 i u sezoni 2017/2018), da bi se na klupu "Plavih" vratio ovog ljeta zamijenivši Denisa Ćorića.

немања радоњић

Fudbal

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

Adžem je u trećem mandatu na "Grbavici" ostvario učinak od sedam pobjeda, šest remija i sedam poraza u svim takmičenjima.

Za sada nije poznato ko bi mogao biti njegov nasljednik a ekipu Željezničara do kraja jesenjeg dijela sezone očekuju još dva susreta, i to oba na domaćem terenu, protiv Radnika i Sloge.

FK Željezničar

