Uzbuna u Holandiji: Poletjeli borbeni avioni

Holandski borbeni avioni F-35 poletjeli su danas po uzbuni zbog neidentifikovanog drona u holandskom vazdušnom prostoru.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da letjelica nije predstavljala neposrednu prijetnju i da je napustila prostor prije nego što su avioni intervenisali.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Holandije, porijeklo drona za sada nije poznato, a kako prenosi holandski javni servis NOS, letjelica se nije javila kontroli letenja putem radio-veze niti je imala uključen transponder.

Holandsko Ministarstvo odbrane je saopštilo i da civilni aviosaobraćaj nije bio ugrožen niti je došlo do ometanja letova.

Angažovanje aviona F-35 izvršeno je u okviru procedure brze reakcije, koja se primjenjuje kada neidentifikovani objekat uđe u vazdušni prostor bez prethodne najave.

Holandski avioni u pomenutom režimu dežuraju 24 časa dnevno i mogu da polete u roku od nekoliko minuta.

Holandija i Belgija naizmjenično obezbjeđuju nadzor vazdušnog prostora Beneluksa, a od novembra je dužnost ponovo preuzela Holandija. Tokom proteklih mjeseci zabilježeno je više dojava o dronovima.