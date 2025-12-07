Uzbuna u Holandiji: Poletjeli borbeni avioni

Izvor:
Holandski borbeni avioni F-35 poletjeli su danas po uzbuni zbog neidentifikovanog drona u holandskom vazdušnom prostoru.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da letjelica nije predstavljala neposrednu prijetnju i da je napustila prostor prije nego što su avioni intervenisali.
Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Holandije, porijeklo drona za sada nije poznato, a kako prenosi holandski javni servis NOS, letjelica se nije javila kontroli letenja putem radio-veze niti je imala uključen transponder.
Holandsko Ministarstvo odbrane je saopštilo i da civilni aviosaobraćaj nije bio ugrožen niti je došlo do ometanja letova.
Angažovanje aviona F-35 izvršeno je u okviru procedure brze reakcije, koja se primjenjuje kada neidentifikovani objekat uđe u vazdušni prostor bez prethodne najave.
Holandski avioni u pomenutom režimu dežuraju 24 časa dnevno i mogu da polete u roku od nekoliko minuta.
Holandija i Belgija naizmjenično obezbjeđuju nadzor vazdušnog prostora Beneluksa, a od novembra je dužnost ponovo preuzela Holandija. Tokom proteklih mjeseci zabilježeno je više dojava o dronovima.
