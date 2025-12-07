Logo
Large banner

Uzbuna u Holandiji: Poletjeli borbeni avioni

Izvor:

B92

07.12.2025

21:18

Komentari:

1
Холандски Ф-35
Foto: Screenshot / YouTube

Holandski borbeni avioni F-35 poletjeli su danas po uzbuni zbog neidentifikovanog drona u holandskom vazdušnom prostoru.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da letjelica nije predstavljala neposrednu prijetnju i da je napustila prostor prije nego što su avioni intervenisali.

радник-грађевина

Društvo

Savez sindikata pokrenuo novu inicijativu za radnike

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane Holandije, porijeklo drona za sada nije poznato, a kako prenosi holandski javni servis NOS, letjelica se nije javila kontroli letenja putem radio-veze niti je imala uključen transponder.

Holandsko Ministarstvo odbrane je saopštilo i da civilni aviosaobraćaj nije bio ugrožen niti je došlo do ometanja letova.

Angažovanje aviona F-35 izvršeno je u okviru procedure brze reakcije, koja se primjenjuje kada neidentifikovani objekat uđe u vazdušni prostor bez prethodne najave.

немања радоњић

Fudbal

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

Holandski avioni u pomenutom režimu dežuraju 24 časa dnevno i mogu da polete u roku od nekoliko minuta.

Holandija i Belgija naizmjenično obezbjeđuju nadzor vazdušnog prostora Beneluksa, a od novembra je dužnost ponovo preuzela Holandija. Tokom proteklih mjeseci zabilježeno je više dojava o dronovima.

Podijeli:

Tagovi:

Holandija

avion

dron

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Огаван снимак: Миљана Кулић вршила велику нужду поред кревета

Scena

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

3 h

0
Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

Svijet

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

3 h

0
Осумњичени за убиство труднице иза решетака, ускоро одлука о изручењу

Hronika

Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

3 h

0
Полицајац Далибор Цвијановић оптужен да је претукао човјека у станици

Hronika

Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

3 h

0

Više iz rubrike

Ово је пас који је усмртио бебу: Новинари снимили његову језиву реакцију

Svijet

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

3 h

0
Продавнице уводе нову услугу: За ове ствари дају новац купцима

Svijet

Prodavnice uvode novu uslugu: Za ove stvari daju novac kupcima

4 h

0
Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског

Svijet

Poruka iz Kijeva: SAD bi mogle da svrgnu Zelenskog

4 h

0
Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

5 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

31

Došao da popravi kablovsku, pa poginuo u bizarnoj nesreći

22

28

Stigla presuda treneru Željezničara nakon derbija

22

12

Rukometaš iz Prijedora postigao 30 golova na utakmici

21

58

Centralne vijesti 07.12.2025.

21

47

Poslala otrovne maline da bi se osvetila ljubavniku: Stradale nevine djevojčice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner