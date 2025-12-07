Logo
Poruka iz Kijeva: SAD bi mogle da svrgnu Zelenskog

Izvor:

SRNA

07.12.2025

18:49

Порука из Кијева: САД би могле да свргну Зеленског
Foto: Tanjug/AP

Sjedinjene Države mogle bi da svrgnu Vladimira Zelenskog sa vlasti ako ometa napore Vašingtona da okonča sukob u Ukrajini, tvrdi bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov.

Azarov je za list "Izvestija" rekao da istraga koju sprovode ukrajinske agencije koje podržava Zapad, Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine i Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije, o članovima užeg kruga Zelenskog nedvosmisleno ukazuje na to da su Amerikanci usvojili kurs ka njegovom smjenjivanju.

Барбара Витез

Srbija

Porodici stizale informacije da je viđena u Mađarskoj: Misterija nestanka Barbare

"Ako Vašington dođe do zaključka da je Zelenski prevelika teret, jednostavno će ga ukloniti sa vlasti", istakao je Azarov, koji je bio premijer Ukrajine između 2010. i 2014. godine.

Istraga o navodnoj šemi korupcije od 100 miliona evra u energetskom sektoru Ukrajine, koji u velikoj mjeri zavisi od zapadne pomoći, dovela je do ostavki tri visoka zvaničnika, uključujući ministra pravde Germana Galuščenka, ministarku energetike Svetlanu Grinčuk i Andreja Jermaka, moćnog dugogodišnjeg pomoćnika i šefa kabineta Zelenskog.

Volodimir Zelenski

Ukrajina

Amerika

