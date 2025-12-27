Logo
Sara Ćirković pobijedila Sajdu Mosker iz Paname

Izvor:

SRNA

27.12.2025

21:30

Сара Ћирковић побиједила Сајду Москер из Панаме
Foto: Srna

Srpska reprezentativka i članica Bokserskog kluba "Obilić" iz Zvornika Sara Ćirković večeras je u Zvorniku pobijedila Sajdu Mosker iz Paname.

Ćirkovićeva je bila bolja u šest rundi.

Sajda Mosker nosi nadimak La Bomba zbog svojih razornih udaraca i ima latinoameričku titulu.

Meč je održan u u zvorničkom Sportsko-rekreativnom centru pred oko 3.000 gledalaca.

Ovom sportskom spektaklu prisustvovali su ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Ćirkovićeva, koja boksuje u kategoriji do 53,5 kilograma, do sada ima dvije pobjede u dva profesionalna meča.

радник-посао-рад-брусилица-брушење-

Ekonomija

Nikad veća potražnja radnika u najjačim svjetskim ekonomijama, a sve manje ih dolazi

Ćirkovićeva je u dva dosadašnja profesionalna meča krajem aprila u Banjaluci pobijedila Francuskinju Roman Mule, dok je početkom oktobra u Minhenu bila bolja od Venecuelanke Leirin Flores.

Večerašnji meč je održan u organizaciji "Balkan boksinga" pod nazivom "Kraljice ringa".

Bokserski parovi: Bošković – Raković, Šadrina – Karizmanova i Kulahova – Kutsenko boksovali su revijalno prije meča Ćirkovićeve i Moskere.

Sara Ćirković

boks

