Sara Ćirković pobijedila Sajdu Mosker iz Paname

Srpska reprezentativka i članica Bokserskog kluba "Obilić" iz Zvornika Sara Ćirković večeras je u Zvorniku pobijedila Sajdu Mosker iz Paname.

Ćirkovićeva je bila bolja u šest rundi.

Sajda Mosker nosi nadimak La Bomba zbog svojih razornih udaraca i ima latinoameričku titulu.

Meč je održan u u zvorničkom Sportsko-rekreativnom centru pred oko 3.000 gledalaca.

Ovom sportskom spektaklu prisustvovali su ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović, predsjednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin, gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Ćirkovićeva, koja boksuje u kategoriji do 53,5 kilograma, do sada ima dvije pobjede u dva profesionalna meča.

Ćirkovićeva je u dva dosadašnja profesionalna meča krajem aprila u Banjaluci pobijedila Francuskinju Roman Mule, dok je početkom oktobra u Minhenu bila bolja od Venecuelanke Leirin Flores.

Večerašnji meč je održan u organizaciji "Balkan boksinga" pod nazivom "Kraljice ringa".

Bokserski parovi: Bošković – Raković, Šadrina – Karizmanova i Kulahova – Kutsenko boksovali su revijalno prije meča Ćirkovićeve i Moskere.