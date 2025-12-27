Još jedan igrač Partizana dobio poziv u reprezentaciju Srbije

Rukometaš Partizana Ivan Mićić naknadno je pozvan u reprezentaciju Srbije koja se u Staroj Pazovi priprema za Evropsko prvenstvo.

"Naš Ivan Mićić biće deo reprezentacije Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu. Dugogodišnji pivotmen "crno-bijelih" naknadno je pozvan od strane selektora Raula Gonzalesa, pa će naš klub u dresu Srbije predstavljati četiri igrača", piše u objavi RK Partizan.

Prije Mićića, u reprezentaciju su iz Partizana pozvani srednji bek Veljko Popović, desni bek Nikola Crnoglavac i golman Andrej Trnavac.

Evropsko prvenstvo će se igrati od 15. januara do 1. februara u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Srbija je u A grupi sa Nemačkom, Španijom i Austrijom.