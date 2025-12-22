Logo
Rukometaši Borca jesenji dio sezone završili na petom mjestu

ATV

22.12.2025

21:03

Рукометаши Борца јесењи дио сезоне завршили на петом мјесту
Foto: ATV

Pobjedom protiv Dervente rukometaši Borca stavili su tačku na jesenji dio sezone.

Bilans crveno plavih je osam pobjeda, remi i četiri poraza što je u ovom trenutku dovoljno za petu poziciju na tabeli u Prvenstvu BiH.

S obzirom na brojne turbulencije u banjalučkom klubu mogu da budu zadovoljni prolaznim vremenom nakon 13 odigranih kola.

Svojim odbranama Nebojša Grahovac donosio je sigurnost i mirnoću ekipi Borca. Šampionat i konkurencija ove sezone su dosta ujednačeni, ali iskusni golman kaže da je kvalitet nešto slabiji.

Titulu jesenjeg šampiona u bh. prvenstvu osvojio je Izviđač.

Rukometaši Borca sa pripremama počinju 10. januara, a drugi dio sezone kreće krajem prvog mjeseca obavezama u Kupu.

