Rukometaši Borca jesenji dio sezone završili na petom mjestu

Izvor:
ATV
22.12.2025
21:03
Komentari:0
Pobjedom protiv Dervente rukometaši Borca stavili su tačku na jesenji dio sezone.
Bilans crveno plavih je osam pobjeda, remi i četiri poraza što je u ovom trenutku dovoljno za petu poziciju na tabeli u Prvenstvu BiH.
S obzirom na brojne turbulencije u banjalučkom klubu mogu da budu zadovoljni prolaznim vremenom nakon 13 odigranih kola.
Svojim odbranama Nebojša Grahovac donosio je sigurnost i mirnoću ekipi Borca. Šampionat i konkurencija ove sezone su dosta ujednačeni, ali iskusni golman kaže da je kvalitet nešto slabiji.
Titulu jesenjeg šampiona u bh. prvenstvu osvojio je Izviđač.
Rukometaši Borca sa pripremama počinju 10. januara, a drugi dio sezone kreće krajem prvog mjeseca obavezama u Kupu.
Ostali sportovi
6 h0
Ostali sportovi
13 h0
Ostali sportovi
1 d0
Ostali sportovi
1 d0
Najnovije
Najčitanije
21
49
21
44
21
27
21
27
21
18
Trenutno na programu