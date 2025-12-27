Logo
Britanci sve siromašniji

27.12.2025

21:18

Британци све сиромашнији

Visoka inflacija i nizak privredni rast dodatno će dovesti do pada životnog standarda u Velikoj Britaniji, potiskujući je iza njenih ekonomskih konkurenata, predviđa Centar za ekonomska i poslovna istraživanja (CEBR) sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Prognoza, iznesena u godišnjoj tabeli Svjetske ekonomske lige CEBR-a, predviđa da će Velika Britanija pasti sa 19. na 22. mjesto na globalnoj rang-listi BDP-a po glavi stanovnika do 2030. godine, a da će je prestići Hong Kong, Finska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Očekuje se da će životni standard Velike Britanije pasti iza standarda bivše kolonije Malte do 2035. godine.

BDP se u dolarima po glavi stanovnika u Velikoj Britaniji prognozira se na 58.775 dolara za narednu godinu.

Prema ovom izvještaju, rast BDP-a po glavi stanovnika u Velikoj Britaniji biće drugi najslabiji u G7 u narednih pet godina, odmah iza Japana. U izvještaju se podsjeća da je 2025. godina bila prva puna godina na vlasti za laburističku vladu.

"Pošto su izabrani na platformi za podsticanje rasta, postignut je samo veoma ograničen uspjeh", navedeno je u izvještaju, te se dodaje da je privreda zabilježila rast od samo 1,4 odsto u 2025. godini. Ekonomista CEBR-a Pušpin Sing rekao je da se Velika Britanija suočava sa trostrukim izazovom, odnosno visokom inflacijom, velikim dugom i niskim privrednim rastom.

Sing je upozorio da Britanija u nekim aspektima još uvijek živi od prošle slave i da su spekulacije o potencijalnom povećanju poreza same po sebi otežale ekonomsku aktivnost posljednjih mjeseci, prenosi Srna.

Zvanični podaci pokazuju da su britanska domaćinstva i dalje siromašnija nego prije pandemije virusa korona, a realni raspoloživi dohodak po glavi stanovnika još se nije oporavio na nivo iz 2019. godine usljed produžene krize troškova života.

Velika Britanija

ekonomija

