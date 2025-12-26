Na osnovu oluke Vlade Republike Srpske danas će u Centralnom registru hartija od vrijednosti biti izvršena registracija 19. emisije obveznica za izmirenje obaveza po osnovu ratne materijalne i nematerijalne štete, kojom će biti izmirene obaveze prema 568 lica u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 2.298.559 KM.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da je u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu i usvojenom odlukom, rok dospijeća obveznica ratne štete 13 godina od dana emisije, a isplata se vrši u deset jednakih rata, počev od devete godine prije krajnjeg roka dospijeća.

"U do sada emitovanih 18 emisija obveznica ratne materijalne i nematerijalne štete, od kojih su šest u potpunosti otplaćene, Srpska je emitovala ukupno 457 miliona KM. Od pomenutog iznosa otplaćeno je ukupno 384 miliona KM ili 84 odsto na ime dospjele glavnice", navodi se u saopštenju.

Prema otplatnom planu isplate 19. emisije obveznica, prvi kupon dospijeva 26. decembra 2026. godine, a posljednji anuitet 26. decembra 2038. godine.

Svijet Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

"Isplata se vrši u roku od 15 dana od dana dospijeća prenosom sredstava na račun vlasnika hartija od vrijednosti. Vlasnici obveznica ratne materijalne i nematerijalne štete nakon uvođenja u vlasništvo u Centralnom registru Hartija od vrijednosti mogu trgovati svojim hartijama od vrijednosti po tržišnim uslovima na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti", navodi se u saopštenju.