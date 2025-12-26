Logo
Large banner

Izmiruje se više od dva miliona KM ratne štete

26.12.2025

14:48

Komentari:

1
Измирује се више од два милиона KM ратне штете
Foto: ATV

Na osnovu oluke Vlade Republike Srpske danas će u Centralnom registru hartija od vrijednosti biti izvršena registracija 19. emisije obveznica za izmirenje obaveza po osnovu ratne materijalne i nematerijalne štete, kojom će biti izmirene obaveze prema 568 lica u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od 2.298.559 KM.

Iz Ministarstva finansija saopšteno je da je u skladu sa Zakonom o unutrašnjem dugu i usvojenom odlukom, rok dospijeća obveznica ratne štete 13 godina od dana emisije, a isplata se vrši u deset jednakih rata, počev od devete godine prije krajnjeg roka dospijeća.

"U do sada emitovanih 18 emisija obveznica ratne materijalne i nematerijalne štete, od kojih su šest u potpunosti otplaćene, Srpska je emitovala ukupno 457 miliona KM. Od pomenutog iznosa otplaćeno je ukupno 384 miliona KM ili 84 odsto na ime dospjele glavnice", navodi se u saopštenju.

Prema otplatnom planu isplate 19. emisije obveznica, prvi kupon dospijeva 26. decembra 2026. godine, a posljednji anuitet 26. decembra 2038. godine.

Гинтер Фелингер

Svijet

Srbomrzac Ginter Felinger bi opet da bombarduje Srbe

"Isplata se vrši u roku od 15 dana od dana dospijeća prenosom sredstava na račun vlasnika hartija od vrijednosti. Vlasnici obveznica ratne materijalne i nematerijalne štete nakon uvođenja u vlasništvo u Centralnom registru Hartija od vrijednosti mogu trgovati svojim hartijama od vrijednosti po tržišnim uslovima na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti", navodi se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

novac

šteta

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Повлачи се популарни апарат за кафу

Ekonomija

Povlači se popularni aparat za kafu

5 h

0
Криптовалуте на мети лопова: Хакери украли 2,7 милијарди долара

Ekonomija

Kriptovalute na meti lopova: Hakeri ukrali 2,7 milijardi dolara

6 h

0
Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

Ekonomija

Ako ste sačuvali ove igračke iz djetinjstva, sada za njih možete dobiti milione

7 h

0
Компензације као ослонац ликвидности привреде

Ekonomija

Kompenzacije kao oslonac likvidnosti privrede

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

36

Dodik povodom donatorske večeri: Da budemo uz one koji se bore, da im damo vjeru da nisu sami

16

32

Naručila božićni vijenac preko interneta, stiglo urnebesno iznenađenje

16

28

Misteriozno preminuo ruski general (56): Zvali ga "čuvar vrata" Sergeja Šojgua

16

24

Šta su korisnici najviše pretraživali u 2025? Čarli Kirk na vrhu liste na Google-u

16

19

Moskva upozorava! Ne putujte u Njemačku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner