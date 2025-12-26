Logo
Povlači se popularni aparat za kafu

26.12.2025

11:15

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače da je iz prodaje povučen mali kućni aparat– mlinac za kafu marke Switch ON, tip AN 460907-2401, SOKME 180 C1, jer nije siguran za upotrebu.

Proizvođač mlinca je Kompernas Handels GMBH iz Njemačke, dok je uvoznik i distributer u Hrvatskoj Kaufland Hrvatska, koji je proizvod i plasirao na tržište.

Prema obavještenju DIRH-a, proizvod se povlači zato što korisnik može doći u kontakt sa dijelom koji je pod visokim naponom zbog nedovoljne izolacije, što može izazvati strujni udar.

Stavljanje ovog proizvoda na tržište je zabranjeno, a potrošači se upozoravaju na opasnost po zdravlje i bezbjednost.

Šta treba da uradite:

Odmah prestanite da koristite proizvod.

Obratite se trgovcu od kojeg je aparat kupljen radi povraćaja ili zamjene.

(Telegraf)

