Povlači se popularni aparat za kafu

Telegraf
26.12.2025
11:15
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače da je iz prodaje povučen mali kućni aparat– mlinac za kafu marke Switch ON, tip AN 460907-2401, SOKME 180 C1, jer nije siguran za upotrebu.
Proizvođač mlinca je Kompernas Handels GMBH iz Njemačke, dok je uvoznik i distributer u Hrvatskoj Kaufland Hrvatska, koji je proizvod i plasirao na tržište.
Prema obavještenju DIRH-a, proizvod se povlači zato što korisnik može doći u kontakt sa dijelom koji je pod visokim naponom zbog nedovoljne izolacije, što može izazvati strujni udar.
Stavljanje ovog proizvoda na tržište je zabranjeno, a potrošači se upozoravaju na opasnost po zdravlje i bezbjednost.
Šta treba da uradite:
Odmah prestanite da koristite proizvod.
Obratite se trgovcu od kojeg je aparat kupljen radi povraćaja ili zamjene.
