Ekstremni vremenski uslovi ugrožavaju zasade kakaoa, rogač kao alternativa

Ekstremni vremenski uslovi ugrožavaju budućnost zasada kakaoa širom svijeta, a samo tokom posljednje dvije godine proizvodnja je pala i do 40 odsto, što bi moglo da predstavlja ozbiljnu prijetnju za budućnost industrije čokolade, pa se kao alternativa pominje rogač.

Cijene čokolade su zbog drastičnog pada proizvodnje kakaoa u posljednje dvije godine skočile na nivoe kakvi nisu viđeni još od sedamdesetih godina prošlog vijeka, a stručnjaci upozoravaju da bi svijet bez kakaoa mogao da postane realnost već do 2050. godine, prenosi Sputnjik.

Oko 60 odsto kakaoa potiče iz vlažnih zemalja zapadne Afrike poput Obale Slonovače i Gane, gdje se tople temperature i obilne padavine smjenjuju sa kratkim sušnim periodima.

Institut za klimu i održivost pri Harvard univerzitetu navodi da toplija atmosfera zadržava više vlage i pojačava ekstremne padavine, što dovodi do zadržavanja vode u zemljištu, erozije tla i stvaranja uslova pogodnih za razvoj gljivičnih bolesti.

Scena Čeda Jovanović nakon razvoda živi sa Acom Kosom

Naučnici sa Nacionalnog univerziteta u Singapuru krenuli su u potragu za rješenjem i fokus su stavili na rogač - klimatski otpornu biljku koja se gaji u Sredozemlju i koja polako privlači pažnju kao alternativa kakaou.

Za razliku od kakaoa, rogač uspijeva u toplim i sušnim uslovima i zahtijeva veoma malo vode, a nakon prženja oslobađa jedinstvenu aromu koja podsjeća na kakao, ali njegov ukus ipak ne odgovara u potpunosti.

Enzimski tretman predstavlja jednostavnu i čistu metodu koja zahtijeva minimalnu obradu, za razliku od drugih postupaka koji uključuju agresivne hemikalije, poput hlorovodonične kiseline radi poboljšanja ukusa.

Poboljšanjem aromatskog profila rogača, istraživači vjeruju da bi mogli da podstaknu proizvođače slatkiša da koriste rogač u proizvodima koji inače zahtijevaju kakao, poput čokoladnih tabli, kakao-prahova, slatkih napitaka i drugih proizvoda na bazi kakaoa.

Ako bi se primijenile u velikom obimu, ove metode mogle bi značajno da smanje zavisnost industrije čokolade od kakaoa, čineći lance snabdijevanja otpornijim na vremenske uslove i izbijanje bolesti usjeva.