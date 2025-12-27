ABA Liga: Igokea sutra dočekuje Borac iz Čačka

Pamte u Igokei još onaj meč iz osmog kola kada ih je Borac u Čačku nadigrao. Od tada su vezali još dva poraza ali i upislai trijumf protiv FMP-a.

Zgusnut raspored i kadrovski problemi ne idu im na ruku, ali u Igokei vjeruju da uz bolji pristup mogu do važnog trijumfa.

Igosi žele osvetu na domaćem terenu, dok će gosti sigurno doći motivisani da dokažu da prethodni trijumf nije bio slučajan.

Utakmica se igra sutra u Laktašima u 17 časova. Igokea je trenutno na četvrtom mjestu grupe A, dok je Borac poslednji na tabeli.

Opširnije u video prilogu....