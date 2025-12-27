Nikola Vučević prestigao Majkla Džordana

Logo
Prethodne noći klubovi srpskih igrača u NBA ligi sa uspjehom su upisivali pobjede, dok su naši momci uz slabe uloge podbacili.

Ipak, jedan čovjek sa ovih prostora može da se pohvali istorijskim podatkom poslije trijumfa Čikago Bulsa nad Filadelfijom Seventisiksers 109:102.

Naime, Nikola Vučević je odigrao skroman meč i ubacio sedam poena uz isto toliko skokova, ali je jedna pogođena trojka bila dovoljna da uđe u almanahe legendarne franšize i prestigne Majkla Džordana.

Crnogorski centar je sa 556 datih trojki u karijeri sada iznad najčuvenijeg košarkaša ikada, koji je u karijeri, kada su Bulsi u pitanju, postigao 555. Naravno, uspjesi dvojice igrača nisu za poređenje, ali nije mala stvar kada u bilo kom parametru odete korak iznad Džordana i budete šesti u istoriji kluba, ali i najefikasniji centar u tom parametru.

Никола Јокић

Košarka

Poznati restoran brze hrane želi Jokića, njegov odgovor je urnebesan

Vučević je kao 16. pik na NBA draftu 2011. izabran od strane upravo Filadelfije, ali je najduži period provedo u Orlando Medžiku, od 2012. do 2021. godine, kada je trejdovan u Bulse.

Utakmicu protiv File niko u Čikagu nije završio sa više od 15 poena, a čak deset upisanih košarkaša nalazilo se u rasponu od 7 do 15 poena. Na drugoj strani su Džoel Embid i Tajris Meksi ubacili 31 i 27 poena.

(Telegraf.rs)

