U Crnoj Gori za sedam dana protjerano 14 stranaca

Crnogorska policija je za sedam dana u okviru akcije "Stranac" izrekla 299 represivnih mjera prema stranim državljanima, od kojih je 14 protjerano.

Prinudno je udaljeno sedam stranih državljana, otkazan je boravak za 31 stranca, a iniciran prestanak privremenog boravka za 33 strana državljanina, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Kako su naveli, doneseno je i 40 rješenja o povratku lica i izdat je 181 prekršajni nalog, odnosno prijava.

Iz Uprave policije su podsjetili da je od početka 2025. godine u okviru akcije "Stranac" doneseno 18.406 represivnih mjera, te da je 209 stranaca protjerano, 242 su prinudno udaljena, boravak je otkazan za 2.094 lica, a za 2.657 iniciran je prestanak privremenog boravka.