Hrvatska od 1. januara preuzima kontrolu i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora

Od 1. januara Hrvatska će preuzeti kontrolu i zaštitu sopstvenog vazdušnog prostora sa višenamjenskim borbenim avionima Rafal kao dio integrisanog sistema protivvazdušne i raketne odbrane NATO-a (NATINAMDS), saopštilo je danas hrvatsko Ministarstvo odbrane.

''Intenzivnom obukom osoblja u procesu uvođenja višenamjenskog borbenog aviona Rafal u operativnu upotrebu, postignut je nivo spremnosti za sprovođenje zadatka zaštite vazdušnog prostora u mirnodopskom vremenu u okviru NATINAMDS'', navodi se u saopštenju.

Hrvatska je 2021. godine kupila 12 polovnih Rafal F3R za 1,13 milijardi evra, prenosi Hina.

Prvi su isporučeni 2023. godine, a posljednji, dvanaesti, stigao je u aprilu ove godine.

Tokom prelaznog perioda obuke hrvatskih pilota, zadatak nadzora i zaštite hrvatskog vazdušnog prostora privremeno je obavljan iz vazduhoplovnih baza u susjednim državama članicama NATO-a, u Italiji i Mađarskoj.

Nadzor su vršili italijanski avioni Eurofajter Tajfun i mađarski avioni Gripen na osnovu tehničkih sporazuma potpisanih između ministarstava odbrane, navodi Hina.