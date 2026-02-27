Logo
Large banner

Rakitić borbom sa kuglicom na žrijebu nasmijao sve - VIDEO

Izvor:

ATV

27.02.2026

16:26

Komentari:

0
Ракитић се мучио с куглицом
Foto: Screenshot / X

Danas je u Nionu obavljen žrijeb osmine finala Lige šampiona, a kuglice je u sjedištu UEFA izvlačio legendarni hrvatski fudbaler Ivan Rakitić.

S Rakitićem je na žrijebu kuglica prisustvovao i zamjenik generalnog sekretara UEFA Đorđo Marketi koji je, potpuno neočekivano, morao pomoći Hrvatu.

Naime, prilikom izvlačenja prve kuglice Rakitić je imao velikih problema.

Uzalud je pokušavao otvoriti kuglicu, nekoliko puta je brisao ruke od odijelo, ali bezuspješno te mu je na kraju Marketi pomogao i otvorio kuglicu u kojoj je stajalo ime Mančester Sitija.

Rakitić je uz osmijeh u prenosu uživo dao i objašnjenje zbog čega se mučio s otvaranjem kuglice. Kako je istakao, prije izvlačenja je nanio kremu za ruke, te zbog toga nije mogao otvoriti kuglicu.

Inače, Rakitić je izvukao nekoliko zanimljivih parova poput onih između Real Madrida i Mančester Sitija, te PSŽ-a i Čelsija.

Parovi su sljedeći:

Real Madrid - Mančester Siti

Bodo/Glimt - Sporting

PSŽ - Čelsi

Barselona - Njukasl

Galatasaraj - Liverpul

Totenhem - Atletiko Madrid

Atalanta - Bajern

Bajer Leverkuzen - Arsenal.

Podijeli:

Tagovi :

Ivan Rakitić

Liga šampiona

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

Fudbal

Ovo su parovi osmine finala Lige Evrope i Lige Konferencija

3 h

0
Ово су парови осмине финала Лиге шампиона, познато је и ко на кога иде све до финала

Fudbal

Ovo su parovi osmine finala Lige šampiona, poznato je i ko na koga ide sve do finala

5 h

0
Хаос на утакмици: Меси оборен на терен након утрчавања навијача

Fudbal

Haos na utakmici: Mesi oboren na teren nakon utrčavanja navijača

7 h

0
Суспендовани Немања Радоњић објавио слику и поруку послије пораза Звезде

Fudbal

Suspendovani Nemanja Radonjić objavio sliku i poruku poslije poraza Zvezde

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

17

30

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

17

23

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

17

17

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

17

16

Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner