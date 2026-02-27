Rakitić borbom sa kuglicom na žrijebu nasmijao sve - VIDEO

Danas je u Nionu obavljen žrijeb osmine finala Lige šampiona, a kuglice je u sjedištu UEFA izvlačio legendarni hrvatski fudbaler Ivan Rakitić.

S Rakitićem je na žrijebu kuglica prisustvovao i zamjenik generalnog sekretara UEFA Đorđo Marketi koji je, potpuno neočekivano, morao pomoći Hrvatu.

Naime, prilikom izvlačenja prve kuglice Rakitić je imao velikih problema.

Uzalud je pokušavao otvoriti kuglicu, nekoliko puta je brisao ruke od odijelo, ali bezuspješno te mu je na kraju Marketi pomogao i otvorio kuglicu u kojoj je stajalo ime Mančester Sitija.

Rakitić je uz osmijeh u prenosu uživo dao i objašnjenje zbog čega se mučio s otvaranjem kuglice. Kako je istakao, prije izvlačenja je nanio kremu za ruke, te zbog toga nije mogao otvoriti kuglicu.

Inače, Rakitić je izvukao nekoliko zanimljivih parova poput onih između Real Madrida i Mančester Sitija, te PSŽ-a i Čelsija.

Parovi su sljedeći:

Real Madrid - Mančester Siti

Bodo/Glimt - Sporting

PSŽ - Čelsi

Barselona - Njukasl

Galatasaraj - Liverpul

Totenhem - Atletiko Madrid

Atalanta - Bajern

Bajer Leverkuzen - Arsenal.