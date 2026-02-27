Logo
Ovo su parovi osmine finala Lige Evrope i Lige Konferencija

Izvor:

Agencije

27.02.2026

14:28

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Martial Trezzini

Žrijeb za osminu finala Lige Evrope i Lige Konferencija održan je u Nionu.

Notingem Forest našeg Nikole Milenkovića će igrati protiv Mitjilenda, u reprizi duela iz ligaške faze kada je bolji u Engleskoj bio danski predstavnik (3:2).

Ukoliko uspiju da se iskupe za taj poraz, "šumari" će u četvrtfinalu imati težak posao protiv boljeg iz duela Štutgarta i Porta, a onda u polufinalu protiv nekog između Rome, Bolonje, Lila ili Aston Vile.

Srpski golman Mile Svilar će u italijanskom okršaju, prvom pod okriljem UEFA, sa "vučicom" igrati protiv Bolonje, dok će se po prvi put u istoriji sastati i Genk i Frajburg, odnosno Betis i Panatinaikos čije boje brane Filip Đuričić i Miloš Pantović.

Olimpik Lion je izbjegao francuski derbi i odmjeriće snage protiv Selte, dok je njihov nesuđeni rival Lil, ekipa koja je eliminisala Crvenu zvezdu, dobila težak dvomeč protiv Aston Vile.

Prve utakmice četvrtfinala se igraju 12. i 19. marta, dok su revanši zakazani za deveti i 16. april.

Finale je na programu 20. maja u Istanbulu.

Parovi osmine finala Lige Evrope

Ferencvaroš – Braga

Genk – Frajburg

Štutgart – Porto

Bolonja – Roma

Panatinaikos – Betis

Selta – Olimpik Lion

Notingem Forest – Mitjiland

Lil – Aston Vila

Žrijeb za Ligu Konferencija

Kristal Palas, prvi favorit da u maju podigne trofej, će se za mjesto među osam najboljih ekipa boriti protiv kiparskog AEK-a.

I drugi AEK, onaj grčki, se našao u žrijebu, te za rivala dobio Celje. Slovenački tim je sa tri gola Franka Kovačevića slavio u okršaju dva tima u ligaškoj fazi.

Ni drugi predstavnik iz regiona nije imao sreće, kako će Rijeka igrati protiv sjajne ekipe Strazbura, nezvanične filijale prošlogodišnjeg šampiona Čelsija.

Među zanimljivim duelima se izdvaja onaj između AZ Alkmara i Sparte, odnosno dvostrukog finaliste Fiorentine i poljskog Rakova.

Drugi poljski predstavnik je Leh, ekipa koju je izbacila Zvezda u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a koji će igrati protiv Šahtjora.

Utakmice osmine finala se igraju 12. i 19. marta.

Finale je na programu 27. maja u Lajpcigu.

Liga konferencije, osmina finala

Leh Poznanj – Šahtjor

Kristal Palas – AEK Larnaka

Samsunspor – Rajo

Sigma Olomouc – Majnc

AZ Alkmar – Sparta Prag

Fiorentina – Rakov

Celje – AEK Atina

Rijeka – Strazbur

