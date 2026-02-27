Logo
Large banner

Suspendovani Nemanja Radonjić objavio sliku i poruku poslije poraza Zvezde

27.02.2026

07:42

Komentari:

0
Суспендовани Немања Радоњић објавио слику и поруку послије пораза Звезде

Crvena zvezda ostala je bez osmine finala Lige Evrope. Pred punom "Marakanom" nije uspjela da prođe protiv Lila, pošto je francuski tim pobijedio (2:0) i prošao poslije produžetaka.

Na ovom meču nije igrao suspendovani Nemanja Radonjić koji se oglasio poslije utakmice.

Oglasio se na svom Instagram profilu i pružio podršku saigračima i ekipi za nastavak sezone. Poručio je da će zajedno da idu po titulu i da vjeruje u tim.

Da li to znači da će se i on uskoro pridružiti saigračima ili ne, ostaje da se vidi.

"Gdje god da si ti igrala, tu smo bili mi. Idemo po titulu", napisao je Radonjić uz fotografiju transparenta sa sjeverne tribine pred početak utakmice.

Немања Радоњић објава на мрежама
Nemanja Radonjić objava na mrežama

Šta su u Zvezdi napisali o Radonjiću?

Crvena zvezda suspendovala je Radonjića 17. februara i saopštila da se više neće javno oglašavati po tom pitanju.

Evo šta su tada napisali:

"Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde", stoji u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi :

Crvena zvezda – Lil

Zvezda Lil

Nemanja Radonjić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Кристал Палас-Зрињски

Fudbal

Zrinjski se oprostio od Evrope

9 h

0
Кристал Палас-Зрињски

Fudbal

Ovako je Kristal Palas poveo protiv Zrinjskog

10 h

0
Прва изјава Дејана Станковића: Ја сам поносан

Fudbal

Prva izjava Dejana Stankovića: Ja sam ponosan

10 h

0
Фудбалери Црвене звезде у реванш мечу плеј-офа за пласман у осмину финала Лиге Европе

Fudbal

Pogledajte golove koji su Zvezdu katapultirali iz Evrope

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

32

Haos u Njemačkoj: Krenuo štrajk, javni prevoz gotovo paralisan

08

28

Perišić za ATV: Pogonska spremnost HE Višegrad na maksimalnom nivou

08

19

Mediji pišu: Iran odbacio sve zahtjeve SAD-a

08

14

Taktička vježba na području Laktaša, oglasio se MUP

08

07

Zelenski saopštio kada će biti sljedeći mirovni pregovori

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner