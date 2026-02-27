Suspendovani Nemanja Radonjić objavio sliku i poruku poslije poraza Zvezde

Crvena zvezda ostala je bez osmine finala Lige Evrope. Pred punom "Marakanom" nije uspjela da prođe protiv Lila, pošto je francuski tim pobijedio (2:0) i prošao poslije produžetaka.

Na ovom meču nije igrao suspendovani Nemanja Radonjić koji se oglasio poslije utakmice.

Oglasio se na svom Instagram profilu i pružio podršku saigračima i ekipi za nastavak sezone. Poručio je da će zajedno da idu po titulu i da vjeruje u tim.

Da li to znači da će se i on uskoro pridružiti saigračima ili ne, ostaje da se vidi.

"Gdje god da si ti igrala, tu smo bili mi. Idemo po titulu", napisao je Radonjić uz fotografiju transparenta sa sjeverne tribine pred početak utakmice.

Nemanja Radonjić objava na mrežama

Šta su u Zvezdi napisali o Radonjiću?

Crvena zvezda suspendovala je Radonjića 17. februara i saopštila da se više neće javno oglašavati po tom pitanju.

Evo šta su tada napisali:

"Fudbalski klub Crvena zvezda suspendovao je Nemanju Radonjića zbog neprofesionalnog i neodgovornog ponašanja, te on neće biti dio prvog tima do daljeg. Klub je u više navrata pružio priliku Nemanji Radonjiću da pokaže da zaslužuje mjesto u timu, ali je on svaki put svojim odnosom prema obavezama i ponašanjem van terena tu priliku obesmislio, pokazujući da nema profesionalan odnos prema dresu Crvene zvezde", stoji u saopštenju.