Ukinut pritvor bivšem ministru Milutinu Simoviću

Nekadašnjem ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore Milutinu Simoviću, uhapšenom po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, danas je ukinut pritvor odlukom Višeg suda u Podgorici.

Ranije je rješenjem sudije za istragu Simoviću određen pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Simović je uhapšen u ponedjeljak, 22. decembra, u Nikšiću.

Nekadašnji prvi čovjek resora poljoprivrede hapšen je i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz agrobudžeta kojom je, prema navodima Specijalnog državnog tužilaštva, pričinjena šteta državi od 300.000 evra.

Region Određen pritvor bivšem ministru Milutinu Simoviću

Simović je bio od 2016. do 2020. godine ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsjednik Vlade u vrijeme dok je crnogorski premijer bio Duško Marković.

Iz Tužilaštva su naveli da je osumnjičen da je od 2017. do 2020. godine privatne troškove boravka u hotelima i konzumacije hrane i pića u ugostiteljskim objektima, uključujući i dane vikenda, prikazivao kao službene, te ih naplaćivao iz budžeta Ministarstva.

Njegov advokat Miroslav Adžić izjavio je ranije da je riječ o ukupnom iznosu od oko 5.000 evra, pri čemu su se pojedinačne isplate kretale između 100 i 500 evra, prenosi Glas Srpske.